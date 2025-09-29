Haberler

Çin, 'Shiyan-30' Uydularını Uzaya Fırlattı

Çin, 'Shiyan-30' Uydularını Uzaya Fırlattı
Güncelleme:
Çin, Shiyan-30 01 ve Shiyan-30 02 uydularını Uzun Yürüyüş-2D roketi ile uzaya fırlattı. Uydular, dünya gözlem teknolojisinin test edilmesi amacıyla kullanılacak.

ÇİN'in 'Shiyan-30 01' ve 'Shiyan-30 02' uydularını uzaya fırlattığı bildirildi.

Çin, bugün Pekin saatiyle 11.00'de Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nde Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle 'Shiyan-30 01' ve 'Shiyan-30 02' uydularını uzaya fırlattı. Uydular öngörülen yörüngelerine oturdu ve fırlatma misyonu tamamlandı. Uyduların esas olarak dünya gözlem teknolojisinin test edilmesi amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Bu fırlatma, Uzun-Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 598'inci görevi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
