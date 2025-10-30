Haberler

Çin, Shenzhou-21 Mürettebatlı Uzay Aracını Fırlatıyor

Çin, Shenzhou-21 Mürettebatlı Uzay Aracını Fırlatıyor
Güncelleme:
Çin, Shenzhou-21 mürettebatlı uzay aracını yarın gerçekleştireceği fırlatma ile uzaya göndermeye hazırlanıyor. Fırlatma, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yapılacak ve araca ait hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

ÇİN'in, Shenzhou-21 mürettebatlı uzay aracını yarın uzaya göndereceği bildirildi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-21 mürettebatlı uzay aracının yarın Pekin saatiyle 23.44'te Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılacağını açıkladı. Ajans Sözcüsü Zhang Jingbo, bugün düzenlediği basın toplantısında Shenzhou-21 mürettebatlı görevine yönelik hazırlıkların istikrarlı şekilde ilerlediğini ve fırlatmada kullanılacak 'Uzun Yürüyüş-2F Y21' taşıyıcı roketinin yakıt doldurma işlemine başlanacağını belirtti.

Zhang, Shenzhou-21 mürettebatlı uzay aracının yörüngeye girdikten sonra hızlı otomatik buluşma ile kenetlenme moduna geçmesinin ve yaklaşık 3,5 saat içinde Tianhe çekirdek modülünün ön bağlantı noktasına kenetlenerek üç uzay aracı ile üç modülden oluşan bir kombinasyon oluşturmasının planlandığını kaydetti. Uzay aracı ve roketin kalite kontrollerinin tamamlandığını, astronot mürettebatın durumunun iyi olduğunu, yer sistemi tesisleri ile ekipmanlarının istikrarlı şekilde çalıştığını ve uzay istasyonu kombinasyonunun normal şartlarda faaliyet gösterdiğini söyleyen Zhang, fırlatma görevi için gerekli tüm şartların sağlandığını ifade etti.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın verdiği bilgilere göre Çinli astronotlar Zhang Lu, Wu Fei ve Zhang Hongzhang'ın yürüteceği Shenzhou-21 mürettebatlı uzay uçuşu görevinin komutanlığını Zhang Lu üstlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
