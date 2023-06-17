Çin'in Yeşil Teknolojileri Rotterdam'da Dikkat Çekti

Çin'in yeşil teknolojileri, Rotterdam'da düzenlenen 2023 TOC Avrupa Fuarı'nda dikkatleri üzerine çekti. Çinli tedarikçilerin terminal ekipmanları sektöründe bir numara olduğu belirtildi.

Çin'in yeşil teknolojileri, Hollanda'nın Rotterdam kentinde Perşembe günü sona eren ve liman ve konteyner tedarik zinciri profesyonellerine yönelik Avrupa'nın önde gelen fuarı olan 2023 TOC Avrupa Fuarı'nda dikkatleri üzerine çekti.

Rotterdam Ahoy Kongre Merkezi'nde düzenlenen üç günlük fuara katılanlar arasında dünyanın en büyük liman makineleri üreticilerinden biri olan Çin'in ZPMC şirketi ve yapay zeka odaklı akıllı liman çözümlerinin önde gelen tedarikçisi olan Westwell bulunuyordu.

Kopenhag merkezli Danimarka'nın gemi taşımacılığı devi Maersk'in Asya ittifak koordinatörü Niels Roed, Xinhua'ya verdiği demeçte, terminal ekipmanları sektöründeki Çinli tedarikçilerden "son derece iyi bir izlenim" edindiğini söyledi.

SES (İngilizce): NİELS ROED, Kopenhag merkezli Danimarka'nın gemi taşımacılığı devi Maersk'in Asya ittifak koordinatörü:

"Genel olarak son derece iyi bir izlenim edindim. Genel olarak bu terminal ekipmanları sektöründe Çinli tedarikçiler bir numara diyebilirim. Teknolojileri, en üst düzeyde. Elektrifikasyon, batarya teknolojisi ve otomasyon gibi belli teknolojilerde ön sıralarda bulunuyorlar. O yüzden Çinli satıcıların genel olarak bir numara olduğunu söyleyebilirim."

Shanghai Zhenhua Ağır Endüstriler Limited Şirketi, hidrojen yakıtlı vinçler ve hızlı hidrojen yakıt ikmali teknolojiler gibi yeşil ve düşük karbonlu liman ürünlerini sergiledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Rotterdam'dan bildiriyor. (XHTV)