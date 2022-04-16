Çin'in Shenzhou-13 Taykonotları Dünya'ya dönüş için hazırlanıyor - Haberler

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Çin'in Shenzhou-13 Taykonotları Dünya'ya dönüş için hazırlanıyor

Xinhua - Teknoloji
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Çin'in Shenzhou-13 Taykonotları Dünya'ya dönüş için hazırlanıyor

Shenzhou-13 misyonu, üç taykonotu altı aylık bir görev için 16 Ekim 2021'de Tiangong Uzay İstasyonu'na gönderdi. Bu ülkenin insanlı uzay programında şimdiye kadarki en uzun görev süresi oldu. Taykonotlar, Dünya'ya dönmek için son hazırlıklarını yapmaya başladı.

Shenzhou-13 misyonu, üç taykonotu altı aylık bir görev için 16 Ekim 2021'de Tiangong Uzay İstasyonu'na gönderdi. Bu ülkenin insanlı uzay programında şimdiye kadarki en uzun görev süresi oldu.

BİRÇOK GÖREVİ TAMAMLADILAR

Taykonotlar son birkaç ay boyunca aralarında iki araç dışı faaliyet, iki canlı bilim dersi ve bir dizi bilim-teknoloji deneyinin ve uygulama projelerinin bulunduğu birçok görevi tamamladı.

İSTİKRARLI ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR

Çinli astronotlar ayrıca ilk kez manuel teleoperasyon ekipmanını, kargo aracı ve uzay istasyonunun buluşma ve kenetlenme işlemi için kullandı. Çin'in uzay istasyonunun çekirdek modülü şu anda istikrarlı bir şekilde çalışıyor.

Çin'in Shenzhou-13 Taykonotları Dünya'ya dönüş için hazırlanıyor

Xinhua / Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti, Uzay İstasyonu, 16 ekim, Uzay, , Haberler

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