Çin'in dijital ikiz sistemle donatılmış ilk akıllı araştırma gemisi yola çıktı

Çin'in dijital ikiz sistemle donatılmış ilk akıllı araştırma gemisi 'Haitun 1', Shandong eyaletindeki Penglai kentinden Qingdao'ya doğru yolculuğuna başladı. Gemi, en son teknolojileri kullanarak deneyler gerçekleştirecek ve su yüzeyindeki küçük hedefleri doğru bir şekilde tespit edebilecek kapasiteye sahip.

Çin'in dijital ikiz sistemle donatılmış ilk akıllı araştırma gemisi "Haitun 1", Cuma günü ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Penglai kentinden ilk yolculuğuna çıktı.

Shandong'un merkezi Qingdao'ya doğru yola çıkan gemi, yol boyunca panoramik lidar, 360 derecelik panoramik kızılötesi görüş sistemi ve ses sinyali tanıma sistemi gibi en son teknolojileri kullanarak bir dizi deney gerçekleştirecek.

Harbin Mühendislik Üniversitesi tarafından geliştirilen 25 metre uzunluğundaki gemi, yaklaşık 100 tonluk su taşırma kapasitesine sahip.

Gemi, su yüzeyinin 0,5 metre üzerindeki küçük hedefleri iki deniz mili uzaklıktan doğru olarak tespit edebiliyor.

"Haitun 1"in başarılı bir şekilde geliştirilmesinin, Çin'in gemi inşa alanında dijital ikiz teknolojisinin tatbiki uygulamasını ve bu alanda yeni keşifler yapılmasını teşvik etmesi bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor.(XHTV)