Çin'in Anhui Eyaleti, yapay zeka sektöründe inovasyon bölgesi olmayı hedefliyor

Çin'in doğusundaki Anhui Eyaleti, yapay zeka teknolojisi sektöründe bir inovasyon bölgesi olmayı amaçlayan üç yıllık bir eylem planı yayımladı. Plan, akıllı bilgi işlem platformları oluşturma, veri kaynaklarının açılmasını teşvik etme, büyük modeller geliştirme ve yapay zeka işletmelerini eyalete çekme gibi hedeflere odaklanıyor.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Hefei'de bulunan Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki bir laboratuvarda AI-Chemist sistemi ile kimyasal bir deney gerçekleştiriliyor, 21 Ekim 2022. (Fotoğraf: Zhang Duan/Xinhua)

HEFEİ, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui Eyalet Yönetimi Enformasyon Ofisi, eyaletin kendisini genel yapay zeka teknolojisi sektöründe bir inovasyonbölgesi haline getirmeyi amaçlayan üç yıllık bir eylem planı yayımladığını duyurdu.

Enformasyon ofisi tarafından Perşembe günü düzenlenen bir basın toplantısında açıklanan bilgilere göre plan, akıllı bilgi işlem platformları oluşturmaya, veri kaynaklarının açılmasını teşvik etmeye, büyük modeller geliştirmeye, daha fazla uygulama senaryosu sunmaya ve daha fazla yapay zeka işletmesini eyalete çekmeye odaklanıyor.

Plana göre, 2025 yılına kadar Anhui'nin toplam akıllı bilgi işlem gücünün 14.000P'ye (Peta) ulaşması ve eğitim, sağlık hizmetleri ve otomobiller de dahil olmak üzere kilit endüstrilerin veri ölçeğinin 500 TB'a ulaşması bekleniyor.

Bu arada, eyalet bilim ve teknoloji departmanından bir yetkili olan Wu Jinsong, toplam 200 yapay zeka tabanlı uygulama senaryosunun oluşturulacağını ve ilk olarak 2025 yılına kadar yeni enerjili araç sektörü gibi 18 kilit alanda uygulanacağını söyledi.

Şu anda eyaletin akıllı bilgi işlem gücü 5.000P'yi aşıyor. Wu, yalnızca geçen yıl, eyalette yapay zeka endüstrisiyle ilgili 818 projenin başlatıldığını ve toplam yatırımın yaklaşık 600 milyar yuan (yaklaşık 83,6 milyar ABD doları) olduğunu sözlerine ekledi.

Anhui ayrıca, yapay zeka endüstrisi için başlangıç ölçeği 6 milyar yuan olan ve önümüzdeki beş yıl içinde 20 milyar yuanın üzerine çıkması beklenen bir yatırım fonu kurdu. Eyalet fon ile yapay zeka projeleri için gerekli mali desteği sağlamayı amaçlıyor.