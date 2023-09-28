Çin, Fuzhou ve Xiamen'i Birbirine Bağlayan Yüksek Hızlı Demiryolu Hattını Açtı
Çin, Taiwan Boğazı'nın batı kıyısında bulunan Fuzhou ve Xiamen gibi kentleri birbirine bağlayan en hızlı denizaşırı yüksek hızlı demiryolu hattını hizmete açtı. Fuzhou-Xiamen-Zhangzhou yüksek hızlı demiryolu hattındaki trenler saatte 350 kilometre hıza ulaşabiliyor.
1. Denizaşırı yüksek hızlı demiryolundan çeşitli görüntüler
Çin, Perşembe günü Taiwan Boğazı'nın batı kıyısında bulunan Fuzhou ve Xiamen gibi kentleri birbirine bağlayan en hızlı denizaşırı yüksek hızlı demiryolu hattını hizmete açtı.
Fuxing serisinden bir hızlı trenin Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'dan sabah 09.15'te hareket etmesiyle yüksek hızlı demiryolu hattı açılmış oldu. 277 kilometrelik Fuzhou-Xiamen-Zhangzhou yüksek hızlı demiryolu hattındaki trenler saatte 350 kilometre hıza ulaşabiliyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fuzhou'dan bildiriyor. (XHTV)