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Çin, Fuzhou ve Xiamen'i Birbirine Bağlayan Yüksek Hızlı Demiryolu Hattını Açtı

Çin, Taiwan Boğazı'nın batı kıyısında bulunan Fuzhou ve Xiamen gibi kentleri birbirine bağlayan en hızlı denizaşırı yüksek hızlı demiryolu hattını hizmete açtı. Fuzhou-Xiamen-Zhangzhou yüksek hızlı demiryolu hattındaki trenler saatte 350 kilometre hıza ulaşabiliyor.