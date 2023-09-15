Çin'deki Xingshan Demir Madeni'nde Uzaktan Madencilik Faaliyetleri

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Xingshan Demir Madeni'nde teknisyenler, 5G iletişim ve uzaktan kumanda teknolojilerini kullanarak yeraltı madencilik faaliyetlerini uzaktan izleyip kontrol edebiliyor. Bu teknolojiler sayesinde demir madeninde büyük ölçekli uygulamalar hayata geçirildi.

1. Xingshan demir madeninden çeşitli görüntüler

2. Xingshan demir madeninde insansız yürütülen madencilik faaliyetlerinden çeşitli görüntüler

4. Xingshan demir madeninde insansız yürütülen madencilik faaliyetlerinden çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Xingshan Demir Madeni'ndeki teknisyenler, 5G iletişim ve uzaktan kumanda teknolojilerini kullanarak yeraltı madencilik faaliyetlerini uzaktan izleyip kontrol edebiliyor.

Bu teknolojiler sayesinde demir madeninde büyük ölçekli uygulamalar hayata geçirildi.

"Yeraltında çalışanların kendilerini korumak için tam donanımlı olmaları gerekiyor çünkü koşullar çok ağır. 5G teknolojisi ile ekipmanların gelişmesi sayesinde artık madencilik faaliyetlerini yerin üstünden kontrol edebiliyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qian'an'dan bildiriyor. (XHTV)