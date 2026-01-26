Haberler

Kumarhanede yüksek teknolojili lensle hile yapan kadın böyle yakalandı

Kumarhanede yüksek teknolojili lensle hile yapan kadın böyle yakalandı Haber Videosunu İzle
Kumarhanede yüksek teknolojili lensle hile yapan kadın böyle yakalandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de bir kumarhanede, oyun sırasında yüksek teknolojili kontakt lens kullanarak hile yapan bir kadın çalışanlar tarafından yakalandı.

  • Çin'de bir kumarhanede, oyun kartlarının arka yüzündeki gizli işaretleri algılayabilen yüksek teknolojili bir lens kullanan bir kadın yakalandı.
  • Kumarhane çalışanları, kadının olağan dışı kazanma grafiği nedeniyle şüphelenip güvenlik birimine bildirdi.
  • Kartlardaki özel işaretlerin yalnızca özel optik lenslerle görülebildiği tespit edildi.

Çin'de faaliyet gösteren bir kumarhanede, oyun masasında şüpheli davranışlar sergileyen bir kadın, çalışanların dikkatli takibi sonucu yakalandı.

Yapılan incelemede kadının, sıradan bir kontakt lens gibi görünen ancak oyun kartlarındaki gizli işaretleri algılayabilen yüksek teknolojili bir lens kullandığı ortaya çıktı.

ÇALIŞANLAR FARK ETTİ, HEMEN HAREKETE GEÇİLDİ

Kumarhane yetkilileri, kadının oyun boyunca olağan dışı bir kazanma grafiği sergilemesi üzerine durumu güvenlik birimine bildirdi. Masada yapılan kontrol sonrası, kartların arka yüzünde özel işaretler bulunduğu ve bu işaretlerin yalnızca özel optik lenslerle görülebildiği belirlendi.

HİLE YAPARKEN SUÇÜSTÜ

Kadının kullandığı lensin, bu işaretleri net şekilde algılayarak oyunun gidişatını önceden görmesini sağladığı tespit edildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş

Çin'de nükleer deprem! Gerçek ortaya çıktı, ülkede yer yerinden oynadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe'nin yıldızlarına eleştiri: Sabırları taşırdılar

Beraberlik sonrası açtı ağzını yumdu gözünü: Sabırları taşırdı
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti

Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Gerçek bambaşka çıktı

Maganda dehşet saçtı! 23 yaşındaki gencin ölümüne neden oldu
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe'nin yıldızlarına eleştiri: Sabırları taşırdılar

Beraberlik sonrası açtı ağzını yumdu gözünü: Sabırları taşırdı
Kenan Yıldız varsa sorun yok! Juventus, Napoli'yi adeta ezdi

Napoli'nin gururuyla oynadı
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı