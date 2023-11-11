Çin'de Rüzgar-Dalga Derin Su Laboratuvarı İnşa Ediliyor

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin kıyı kenti Dalian'da büyük ölçekli bir rüzgar-dalga derin su laboratuvarı inşa edilmeye başlandı. Dalian Teknoloji Üniversitesi ve Çin Üç Boğaz Şirketi'nin ortak yatırımı olan laboratuvar, rüzgar-dalga karmaşık deniz dinamik ortamının etkili simülasyonunu gerçekleştirecek.

SHENYANG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin kıyı kenti Dalian'da büyük ölçekli bir rüzgar-dalga derin su laboratuvarı inşa edilmeye başlandı.

Dalian Teknoloji Üniversitesi ve Çin Üç Boğaz Şirketi'nin ortak yatırımı olan "Rüzgar-Dalga Derin Su Havzası" projesinin tamamlanmasıyla, rüzgar-dalga karmaşık deniz dinamik ortamının etkili simülasyonu gerçekleştirilecek. Böylece aşırı deniz dinamik ortamının mühendislik yapıları üzerindeki etkisi için yüksek hassasiyetli deneysel simülasyon teknolojisi sağlanacak.

Üniversite bu laboratuvarın, dünyada bilinen ilk büyük ölçekli rüzgar-dalga derin su laboratuvarı olduğunu belirtti.

Toplam 16.000 metrekarelik bir araziye ve 8.100 metrekarelik bir tesis alanına sahip olan projenin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Dalian Teknoloji Üniversitesi Altyapı Mühendisliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Lyu Lin, deniz ortamında dalga ve rüzgarın açık deniz mühendisliği tesisleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ve açık deniz mühendisliğinin tasarımı ve işletilmesinde dikkate alınması gereken önemli faktörler olduğunu söyledi.

Laboratuvar, derin deniz petrol ve gaz kaynaklarının geliştirilmesi, açık deniz yenilenebilir enerji kullanımı ve denizler arası önde gelen ulaşım altyapısının inşası gibi önemli ulusal ihtiyaçlar için birinci sınıf araştırma ve geliştirme koşulları ve yüksek kaliteli teknik hizmetler sağlayacak.