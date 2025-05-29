Çin, Asteroit Keşfi İçin 'Tianwen-2' Uzay Aracını Fırlattı

Çin, Asteroit Keşfi İçin 'Tianwen-2' Uzay Aracını Fırlattı
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Çin Ulusal Uzay İdaresi, asteroit keşfi amacıyla geliştirdiği 'Tianwen-2' uzay aracını fırlattı. Araç, '2016HO3' asteroitine doğru yola çıkarak 10 yıl sürecek bir keşif görevine başlayacak.

ÇİN, asteroit keşfi amacıyla geliştirdiği 'Tianwen-2' isimli uzay aracını uzaya gönderdi.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından yapılan açıklamada, fırlatmanın Pekin saatiyle 01.31'de, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden gerçekleştirildiği bildirildi. Uzay aracı, 'Uzun Yürüyüş-3B Y110' taşıyıcı roketiyle fırlatıldı ve yaklaşık 18 dakika sonra Dünya'ya yakın asteroit '2016HO3'e doğru transfer yörüngesine yerleşti.

CNSA'ya göre, 'Tianwen-2' görevi kapsamında, Güneş Sistemi'nin erken oluşumuna ve asteroitlerin evrimine dair bilimsel veriler elde edilmesi hedefleniyor. 10 yıl sürmesi planlanan görev boyunca, uzay aracı '2016HO3' adlı asteroitten örnekler toplayarak Dünya'ya getirecek. Ardından, Mars'ın yörüngesinden daha uzakta yer alan ana kuşak kuyruklu yıldızlarından '311P'ye ulaşarak keşif faaliyetlerine devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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