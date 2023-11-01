Chrome'un iOS sürümüne Safari'de bulunan özellik geldi

iOS işletim sistemini çalıştıran telefonlarda genelde Apple'ın kendi tarayıcısı olan Safari kullanılsa da Chrome kullananlar da azımsanmayacak kadar fazla. Bu nedenle Chrome bu alandaki kullanıcılara da fazlasıyla önem veriyor. Öyle ki şimdi Safari'de uzun zamandır bulunan bir özellik sonunda Chrome uygulamasının iOS sürümüne de geldi.

iOS işletim sistemini çalıştıran telefonlarda genelde Apple'ın kendi tarayıcısı olan Safari kullanılsa da Chrome kullananlar da azımsanmayacak kadar fazla. Bu nedenle Chrome bu alandaki kullanıcılara da fazlasıyla önem veriyor. Öyle ki şimdi Safari'de uzun zamandır bulunan bir özellik sonunda Chrome uygulamasının iOS sürümüne de geldi.

Arama çubuğunu aşağı alma özelliği nihayet Chrome'da

Görsel olarak iOS'taki Chrome, Android sürümünden oldukça farklıdır. Bu eşitsizlik, iPhone'daki Chrome adres çubuğunu ekranınızın altına taşımaya yönelik yeni özellik sayesinde bugün de büyümeye devam ediyor.

Chrome'un iPhone'da zaten bölünmüş çubuk tasarımı var. URL üstte görünürken, alttaki araç çubuğu ileri/geri, Yeni Sekme (çeşitli arama seçenekleri (Lens, Gizli ve ses) için uzun basabilirsiniz), Sekme Değiştirici ve üç nokta menüsü (Bu menü tam bir alt sayfa olarak açılır, Sekme Izgarası da Android ile karşılaştırıldığında oldukça farklıdır.)

Değiştirmek için Chrome uygulamasında URL'ye uzun basarak "Adres Çubuğunu Alta/Üste Taşı" seçeneklerini kullanmanız yeterlidir. Ayrıca ayarlar kısmından adres çubuğu kısmına gelerek de bunu ayarlayabilirsiniz. iOS tarayıcısı ayrıca yakın zamanda Google Şifre Yöneticisine kısayol görevi gören 1×1 ana ekran widget'ını da kullanıma sundu.

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Google, bunun Chrome için "çok talep edilen bir özellik" olduğunu ve "insanların ellerinin ve cihazlarının boyutlarına bağlı olarak farklı adres çubuğu konumlarını tercih ettiğinin" farkında olduğunu söylüyor. Tabii ki, şimdi soru bunun Android'e gelip gelmeyeceği olacaktır. 2016 yılında Google, adres çubuğunu (sekme değiştirici ve taşma menüsüyle birlikte) ekranın alt kısmına taşıyan bir tasarımı test etmeye başladı.

Bu alt arama çubuğunu Chrome'un iPhone için Safari'ye bir yanıtı olarak açıklayabiliriz. iOS sahiplerinden gelen geri bildirimler, tek elle kullanıma ve erişilebilirliğe büyük ölçüde yardımcı olacağı için bu değişikliğin Android'e gelmesini sağlayabilir.

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