Chevrolet Camaro Üretimi Resmi Olarak Sonlandı

Her otomobil markasının "efsane" olarak sınıflandırdığı bir modeli vardır. Volkswagen için Beetle, Ford için Mustang ve Chevrolet içinse Camaro. Markaların popüleritesini arttırmasını sağlayan bu modeller oldukça önemli bir yere sahipler. Ancak istemesenizde bazen üretimleri sona erebiliyor. Chevrolet markası da uzun yıllardır ürettiği Camaro modelinin üretimini resmi olarak sonlandırdı. Peki neden bu üretim bitti? İşte konuyla ilgili detaylar…

Chevrolet Camaro üretimi resmi olarak bitti! İşte detaylar

2023 yılının Mart ayına ufak bir dönüş yapalım. Muhtemelen Chevrolet'in aldığı üretimi bitirme kararını hatırlayacaksınız. Marka aslında kararını bundan 9 ay önce vermişti ve bizler de haberini yapmıştık. Otomobil dünyasında önemli bir yere sahip olan, Transformers filminin BumbleBee'si artık üretilmeyecek.

Motor1'in haberine göre, marka yaptığı açıklamada manuel şanzımanlı bir ZL1 1LE olan son Camaro'nun bu hafta başında Lansing, Michigan'daki montaj hattından çıktığını belirtti. Yani son Camaro, otomobil seven kitleye layık oldu ve manuel şanzımana sahip oldu. Marka şimdilik üretilen son Camaro modelinin fotoğrafını yayınlamadı.

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Araçla ilgili gelen en büyük soru ise son Chevrolet Camaro modelinin satılıp satılmayacağı yönünde. Bilirsiniz her markanın kendine ait bir müzesi vardır. Bazen müze değil de bu özel bir garaj olarak da adlandırılabiliyor. Genelde markalar ürettikleri özel otomobilleri bu tarz yerlerde saklayarak ileri de insanlara gösteriyor. Üretilen son Chevrolet Camaro modelinin de bu şekilde korunması bekleniyor.

Camaro hayranları üzülmesin! Bu ilk gidişi değil

Aslına bakarsanız bu Camaro'nun ilk gidişi değil. Marka 1967 yılında üretimine başladığı bu modeli 2002 yılına kadar ilk nesil olarak üretti. Bu 35 yıllık serüvende 4 farklı nesil Camaro modeli ortaya çıktı ve ardından model ortadan kayboldu. Daha sonra 2010 yılında Camaro geri döndü ve 13 yıl üretim de kaldı. Yani Camaro üretimi şimdilik bitti. Ancak önümüzdeki günlerde elektriklenerek bir geri dönüş yapabilir.

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