ChatGPT'nin Haftalık Kullanıcı Sayısı 100 Milyonu Geçti

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, dünya çapında haftalık 100 milyon kullanıcıya ulaştı. Yapay zeka alanındaki önemli bir isim olan ChatGPT, kullanıcıların hayatında büyük bir yer kaplıyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte "yapay zeka" terimi karşımıza daha çok çıkmaya başladı. Özellikle bu alana dair yapılan yatırımlarda da büyük bir artış söz konusu. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT ise bu alandaki en önemli isimlerden biri. geçtiğimiz günlerde ise ChatGPT sohbet botunun kullanıcı sayısı belli oldu.

Haftalık 100 milyon kişi ChatGPT kullanıyor!

Dünyada büyük bir furyaya neden olan ve OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, oldukça önemli bir yere sahip. Hayatın her alanında karşımıza çıkan sohbet botu, sahip olduğu özelliklerle kullanıcıların hayatında büyük bir yer kaplıyor.

Geçtiğimiz günlerde ise OpenAI, tarihindeki ilk geliştirici konferansını gerçekleştirdi. Konferans kapsamında ise şirket birçok açıklama yaptı. Bu açıklamalardan biri de sohbet botunun dünya çapında ne kadar kullanıcıya sahip olduğuyla alakalı oldu.

Yeni dönem başladı: ChatGPT artık size özel olacak!

OpenAI CEO'su Sam Altman, yaptığı açıklamada ChatGPT'nin dünya çapında 100 milyon haftalık kullanıcısı olduğunu belirtti. Bu ise bir yıl için oldukça önemli ve büyük bir miktar. Aynı zamanda CEO, şirketin yapay zeka araçlarından da ne kadar yararlanıldığından bahsetti.

Altman'a göre şu anda 2 milyondan fazla geliştirici şirketin araçlarından faydalanıyor ve bu teknoloji üzerinde çalışma yapıyor. Öte yandan CEO, Fortune 500 şirketlerinin 460'ında da OpenAI ürünlerinin kullanıldığını belirtti. Bu da şu anda dünyanın en önemli şirketlerinin yüzde 92'sinin OpenAI ürünlerinden yararlandığının gösteriyor.

ChatGPT, İlk çıktığı andan itibaren en hızlı büyüyen uygulamalardan biri oldu. Ayrıca bazı tahminler sohbet botunun çıkış yaptıktan iki ay sonrasında aylık 100 milyon kullanıcıya ulaştığını gösterdi. Şirketin bugün belirttiği miktar ise haftalık 100 milyon.

Peki, siz ChatGPT kullanıcı sayısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ChatGPT göründüğü kadar faydalı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!