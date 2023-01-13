ChatGPT nasıl kullanılır? Ne işe yarar?

Sohbet robotu ChatGBT, son zamanların en merak edilen konusu oldu. İşte "ChatGBT nasıl kullanılır? Ne işe yarar?" sorusunun cevabı!

Günümüzde yapay zeka alanında geliştirilen teknolojiler sayesinde insan gücünün yerini bilgisayarlar aldı. Özellikle son zamanlarda teknoloji dünyasında yankı uyandıran yapay zeka sohbet uygulaması olan Chatgpt, gündeme oturmayı başardı. Bununla birlikte uygulama, en merak edilen konulardan biri haline geldi. İşte bilmeyenler için ChatGPT nasıl kullanılır ve ne işe yarar?

ChatGBT nasıl kullanılır?

ChatGPT, insan dilini anlayabilen ve oldukça ayrıntılı bir şekilde metinler üreten yapay zeka sohbet robotu olarak karşımıza çıkıyor. San Francisco merkezli araştırma şirketi olan OpenAl tarafından geliştirilen ChatGPT'nin yapabilecekleri ise neredeyse sınırsız.

Yapay zeka tabanlı sohbet robotu olan ChatGPT kullanımı ise belirli bir süre boyunca ücretsiz olarak yer alıyor. Robotu kullanmak için ise 18 yaşından büyük olmanız ve OpenAl üzerinden bir kullanıcı hesabı oluşturmanız yeterli oluyor.

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Aşağıda yer alan adımları takip ederek ChatGPT sohbet robotunu kullanabilirsiniz:

Öncelikle "openai.com" internet sitesine gidin.

Sonrasında eğer OpenAl üyeliğiniz varsa giriş yapın. Hesabınız yoksa "Sign up" kısmından üye olun.

Son olarak da hesabınıza giriş yaptıktan sonra açılan ekrandan ChatGPT'yi kullanmaya başlayın.

ChatGBT ne işe yarar?

Farklı soruları cevaplamadan, sevdiğiniz birine mektup yazmaya, ürün tavsiyesi almadan yakınınızdaki satıcıları öğrenmeye kadar sayısız işi ChatGPT tarafından halletmeniz mümkün. Bunun yanı sıra bu ürün geniş bir veri havuzuna sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Bunun için de kullanıcıların tercihlerine uygun olarak kişiselleştirilen sonuçlar yer alıyor. Bundan dolayı da ChatGPT, sizin için hikaye, şiir, müzik, kod vb. içerikler üreterek özgün oluyor.

Bu sohbet robotu hem bilgi hem iş hem de eğlence alanlarında fayda sağlamanıza yardımcı oluyor. Ayrıca ChatGPT'den istediğiniz zaman öneri almanız da mümkün. Bu öneriler içerisine çeviri desteği, ödev yardımı veya kod yazımı gibi destekler yer alıyor. ChatGPT, özellikle işletmelerin işine yarayacak gibi duruyor. Bu da müşteri desteği, yönetim veya optimizasyonlar ilgili destekleri içeriyor.

Peki, siz ChatGPT hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!