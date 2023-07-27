ChatGPT sayesinde "Hızlı ve Öfkeli" filminde kullanılan otomobillerden birine sahip olabilirsiniz. ChatGPT ile gerçek bir yarış arabası tasarlamak mümkün! Bilginiz veya deneyiminiz yoksa, yarış otomobili hazırlamak ve modifikasyon yolculuğuna çıkmak gözünüzü korkutabilir. Ancak ChatGPT ile bu çok büyük bir sorun değil. Eğer nasıl bir otomobil hazırlamak istediğinizi biliyorsanız ChatGPT sayesinde bu mümkün. Sadece daha güçlü bir motor mu yoksa güzel bir görünüm mü istediğinize karar verin!

Chatgpt sayesinde "Hızlı ve Öfkeli" filminde kullanılan otomobillerden birine sahip olabilirsiniz. Peki nasıl mı? Çok basit. Siz ona gerekenleri sorun o sizin için cevaplasın! "Hey ChatGPT arabamı nasıl 300 Hp güce çıkartabilirim?" gibi bir soru sorarak yapay zekadan gerekli tüm talimatları alabilirsiniz. İşte ChatGPT ile araba modifiye etmek ve detayları…

ChatGPT ile gerçek bir yarış arabası tasarlamak mümkün!

Bilginiz veya deneyiminiz yoksa, yarış otomobili hazırlamak ve modifikasyon yolculuğuna çıkmak gözünüzü korkutabilir. Ancak ChatGPT ile bu çok büyük bir sorun değil. Eğer nasıl bir otomobil hazırlamak istediğinizi biliyorsanız ChatGPT sayesinde bu mümkün. Sadece daha güçlü bir motor mu yoksa güzel bir görünüm mü istediğinize karar verin!

Sizler için bir deneme yaptık. Gündelik olarak özellikle şehir içi mesafelerde kullandığımız 1.2 hacimli bir üniteye sahip otomobili modifiye etmeye karar verdik. ve bu süreçte tamamen ChatGPT'ye odaklandık. Biz 1.2 motorlu ufak aracımızı herhangi bir turboşarj veya süperşarj işlemi yapmadan 300 Hp güce çıkartmak istediğimizi belirttik.

Kimsenin konuşmadığı yerli zırhlı Hummer: BMC Tulga!

ChatGPT'ye gerekli talimatları verdikten sonra cevap beklemeye başladık. Yapay zeka ilk olarak herhangi bir turboşarj veya süperşarj işlemi kullanmadan bu güce çıkmanın çok zor olacağını fakat yine de imkansız olmadığını belirtti. Devamındaysa bu tarz bir işlemi yaparken fren ve şase gibi diğer etmenleri iyileştirmediğimiz takdirde güvenlik açıklarının oluşacağını belirtti. Kısacası sorumluluk kabul etmiyorum dedi diyebiliriz.

Daha sonra ChatGPT, teorik olarak motorun güç çıkışını artırmak için bir liste hazırladı. İlk adımlardan biri motor modifikasyonu haricinde arabanın sürüşte hala güvenli olmasını sağlamak için gerekli olacak ek modifikasyonlardan da (frenler, süspansiyon ve gövde güçlendirme) bahsetti. Kısacası tüm adımlar profesyonelliğe uygun ve kapsamlı şekilde belirtildi. Yapay zeka otomobilin tüm açıklarını kapatacak şekilde ilerledi.

Gerekli tüm talimatları aldıktan sonra işinde uzman bir usta ile görüştük. Kendisi ChatGPT tarafından yazılan talimatları beğendiğini ve tüm işlemlerin yazıldığı şekilde yapılması halinde aracın istenilen performansa "güvenle" ulaşacağını belirtti. Tabi bu talimatlar ile birlikte iyi bir miktar paraya da ihtiyacımız olduğunu belirtti.

Peki siz ChatGPT ile araba modifiye etmek hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…