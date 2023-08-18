Cep telefonu tamir esnasında alev aldı

Cep telefonu tamir esnasında böyle alev aldı

Teknik serviste yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

ANTALYA Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir telefon tamircisine getirilen cep telefonu, tamir esnasında batarya kısmından alev alıp küle döndü. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kumluca ilçesindeki bir telefon tamircisinde yaşandı. Teknik servise getirilen bir cep telefonu, tamir edildiği sırada birden batarya kısmından yanmaya başladı. İşyeri çalışanı telefonu elinden atarken, etraftakiler de sağa sola kaçıştı. Masanın üzerine düşen cep telefonu ardından yanarak küle döndü. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayı anlatan işyeri çalışanı "Cihaz tamir esnasında bir anda alev almaya başladı. Batarya yanması oldu. Herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.