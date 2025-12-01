Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni torba yasa tasarısı, cep telefonu abonelik işlemlerini baştan sona değiştirecek düzenlemeler içeriyor. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, operatörlerin kimlik doğrulama özelliği bulunmayan belgelerle hat açmasına izin verilmeyecek.

Yeni sistemde abonelik kaydı, kişinin kimliğinin; resmi kimlik belgesi ve yüz tanıma, parmak izi özeti veya kimlik doğrulama şifresi gibi biyometrik bilgilerle teyit edilmesiyle yapılacak.

YABANCILAR İÇİN ÖZEL NUMARA ZORUNLULUĞU

Tasarı, yabancı uyruklu kişilerin mobil hat işlemlerine de yeni kurallar getiriyor. Elektronik kimlik doğrulamasına uygun belge sunamayan yabancıların kimlik ve biyometrik verileri, Göç İdaresi Başkanlığı'ndan operatör tarafından talep edilecek.

Diplomatlar ve aileleri ise bu düzenlemenin dışında bırakılacak.

Yeni uygulamayla yabancı uyruklu kişilere özel numara serileri tahsis edilecek. Kimlik bilgilerini güncellemeyen veya doğrulamayan yabancıların hatları, verilen sürenin bitiminden sonraki bir ay içinde kapatılacak. Ayrıca yabancıların mevcut hatlarını yeni kurallara uygun hale getirmesi için altı aylık süre tanınacak.

HATLAR 3 AYDA OTOMATİK KAPANACAK

Tasarıyla birlikte operatörlere önemli bir sorumluluk da yükleniyor. Buna göre şirketler, her üç ayda bir abonelerin hayatta olup olmadığını ve tüzel kişiliklerin devam edip etmediğini resmi makamlardan teyit edecek. Teyit alınamayan abonelikler otomatik olarak iptal edilecek.

KİŞİ BAŞINA HAT LİMİTİ GELİYOR

Operatörlerin bir kişi adına sınırsız sayıda hat açmasının önüne geçilecek. BTK'nın belirleyeceği üst limitin aşılması durumunda yeni abonelik yapılamayacak ve fazla hatlara hizmet verilmeyecek.

Düzenlemeye aykırı her hat için operatörlere 20 bin lira idari para cezası uygulanacak.

AMAÇ: SUÇTA KULLANILAN HATLARI ENGELLEMEK

Tasarıda, çok sayıda sahte veya doğrulanmamış hat üzerinden yapılan dolandırıcılık ve suç organizasyonlarının önüne geçmenin amaçlandığı vurgulanıyor. Özellikle banka dolandırıcılığı, kimlik hırsızlığı ve yasa dışı işlemlerde kullanılan hatların hızlı şekilde tespit edilip kapatılması hedefleniyor.