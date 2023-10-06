CD Projekt Red Cyberpunk 2077 için dizi üzerinde çalışıyor

CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve 2020 yılında piyasaya sürülen Cyberpunk 2077 için hayranlarını heyecanlandıran haber geldi. Öyle ki oyun için yeni bir yapım üzerinde çalışılmaya başlandığı açıklandı. İşte ayrıntınlar…

CD Projekt Red duyurdu! Cyberpunk 2077 dizisi mi geliyor?

Oyun devi CD Projekt Red, resmi web sitesi üzerinden yayınladığı blog gönderisi ile Cyberpunk 2077'den esinlenen live-action bir proje üzerinde çalışıldığını açıkladı. Hakkında çok fazla detay bulunmayan bu yapımın dizi olarak çıkması bekleniyor.

CD Projekt Red tarafından paylaşılan bilgilere Cyberpunk 2077'nin live-action projesi için Anonymous Content ile anlaşıldı. Yapımın ne türde olacağı bilinmiyor fakat yapımcı firmanın geçmiş projelerine bakıldığında dizi olması kuvvetle muhtemel.

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Anonymous Content'in tecrübeli bir medya şirketi olduğunu söyleyebilmek mümkün. Zira firma, daha önce Emmy ödülü alan True Detective ve Mr. Robot gibi diziler bir yana The Revenant ve Spotlight gibi Oscar ödüllü filmlerin yapımcılığını üstlendi.

Cyberpunk 2077 evreninde geçecek yapımın henüz erken aşamada olduğu belirtildi. Bu bağlamda oyuncu kadrosu, yönetmeni, hangi platformlarda seyirciye sunulacağı şimdilik belli değil. Bu gibi önemli bilgiler, yakın zamanda paylaşılacaktır.

Bilmeyenler için CD Projekt Red'in Cyberpunk 2077 için anime dizisi türünde Cyberpunk: Edgerunners adlı bir yapımı zaten var. Eylül 2022'de Netflix'te yayına giren anime, izleyenlerden olumlu yorumlar almayı başardı. Bugünkü duyuru ile açıklanan ve aynı evrende geçecek ikinci yapımın ise normal bir dizi olarak çıkış yaparak seyirciyi memnun etmesi bekleniyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Dizi olması beklenen Cyberpunk 2077 yapımından beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.