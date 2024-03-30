CD Projekt, Cyberpunk 2077 ve The Witcher'ı mobil platformlara getirebilir

CD Projekt'in ortak CEO'su Michal Nowakowski, şirketin Cyberpunk 2077 ve The Witcher gibi popüler oyunlarının mobil portlarını, üçüncü taraf geliştiricilere lisanslama olasılığını değerlendirdiklerini doğruladı. Bu karar, şirketin mobil oyun pazarına genişlemek istediğine dair güçlü bir işaret olarak kabul ediliyor.

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 ve Witcher oyunlarını mobile getirebilir

CD Projekt'in 2023 Mali Yıl kazanç çağrısı sırasında yapılan oturum sırasında Michal Nowakowski, stüdyonun oyunlarının mobil portlarını geliştirmek için üçüncü taraf stüdyolarla işbirliği yapma olasılığını doğruladı. Bu, Cyberpunk 2077 ve The Witcher gibi sevilen oyunların, mobil platformlarda daha geniş bir kitleye ulaşma ve oyuncuların bu evrenlerde yeni maceralar yaşamasını sağlama potansiyeline sahip olabileceği anlamına geliyor.

Ancak CD Projekt'in bu hamlesinin ayrıntıları henüz net değil. Şirketin bu projeler için bir planı olduğu doğrulanmış olsa da, henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Bununla birlikte, bu adımın, şirketin gelir tabanını çeşitlendirmek ve genişletmek için atılmış önemli bir adım olduğu düşünülüyor.

CD Projekt'in bu potansiyel genişlemesi, oyunseverler arasında heyecan yarattı ve bu popüler evrenlerin mobil platformlarda nasıl sunulacağı merak konusu oldu. Cyberpunk 2077 ve The Witcher gibi büyük oyunların mobil portları, mobil oyun endüstrisinde büyük bir etki yaratabilir ve şirketin oyun portföyünü daha da çeşitlendirerek rekabet avantajı sağlayabilir.

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Bu gelişmelerle birlikte, CD Projekt'in mobil oyunlarla ilgili stratejisi ve planları hakkında daha fazla ayrıntının yakında ortaya çıkması bekleniyor. Şirketin mobil oyun pazarında nasıl bir konum alacağını ve bu popüler oyunların mobil platformlarda nasıl sunulacağını görmek için heyecanla bekliyoruz.

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