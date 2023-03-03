Bullitt Group çatısı altında tanıtılan ve Motorola ortaklığı ile üretilen uyduya bağlanan CAT Phone modellerini ve bağlantı aksesuarlarına göz attık.

İnternet ve bağlantı hızlarının yanı sıra uydu bağlantısı trendi Starlink ve Apple ile büyük bir çıkışa geçti. MWC 23'te Bullitt Group çatısı altında tanıtılan ve Motorola ortaklığı ile üretilen uyduya bağlanan CAT Phone modellerini ve bağlantı aksesuarlarına göz attık. CAT ve Motorola'nın telefonlarını inceledik!

CAT ve Motorola'nın telefonlarını inceledik!

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Apple'ın iPhone 14 modelleri dışında Android tarafında bu özelliğe sahip ilk model Motorola Defy 2 oldu. Motorola ve Bullitt Group, yerleşik iki yönlü uydu mesajlaşma özelliğine sahip modelde birlikte çalıştı.

Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Kanada için Motorola Defy 2 olarak adlandırılacak olan cihaz Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da CAT S75 adıyla sahne alacak. CAT S75, donanım olarak Motorola Defy 2 ile tamamen aynı olacak ama farklı bir arka kapak tasarımıyla pazara sürülecek. Cihaz, Bullitt Satellite Messenger adı verilen yerleşik, iki yönlü bir uydu habercisine sahip.

Uydu mesajlaşma ve SOS özelliğine sahip Motorola Delfy Satellite Link cihazı ise bluetooth üzerinden birçok cihazın uydu iletişimini ve SOS bağlantısını sağlıyor. Ek olarak aksesuar, FocusPoint International'ın acil müdahale merkezlerine doğrudan bağlanabilen "SOS Assist" bağlantısına sahip olacak. Bu cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor ancak yurtdışı satış fiyatının 99 dolar olacağı tahmin ediliyor.

CAT S75 (Motorola Defy 2) teknik özellikleri

İşlemci: Mediatek Dimensity 930 (6 nm)

Ekran: IPS LCD, 120Hz; 6,58 inç, 1080 x 2400 piksel, 20: 9 oran (~400 ppi yoğunluk);

Koruma için Corning Gorilla Glass Victus

Boyutlar ve ağırlık: 171 x 80 x 11,9 mm; 268 gr

Arka kamera: 50 Megapiksel, f/1.8, (geniş), PDAF; 8 Megapiksel, f/2.2, (ultra geniş); 2 Megapiksel, f/2.4, (makro)

Ön kamera: 8 Megapiksel f/2.0, (geniş)

İşletim sistemi: Android 12

RAM ve depolama seçenekleri: 64 GB depolama 4 GB RAM

Batarya: Li-Po 5000 mAh batarya; 15 W kablosuz şarj

Renk: Siyah

Fiyat: Yaklaşık 570 euro

IP69 sertifikası: 5 metre su altında 35 dakika dayanıklılık ve yüksek sıcaklıktaki su jetlerine dayanıklılık

MILL-SPEC-810H sertifikası: 1.8 metreden düşmelere ve yüksek sıcaklıklara 24 saat dayanıyor