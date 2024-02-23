Canlı yayın platformu Twitch'e erişim engeli geldi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'nin en popüler canlı yayın platformlarından olan Twitch için engel getirdi.

TWİTCH'E ERİŞİM ENGELİ

BTK'nın internet sitesindeki "Site Bilgileri Sorgu Sayfası"nda yapılan sorgulamada, Twitch'in 22 Şubat 2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellendiği bilgisi yer aldı.

ERİŞİM ENGELİNDEKİ NEDEN KUMAR OYUNLARININ YAYINLARI OLABİLİR

Öte yandan erişim engeline ilişkin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün talepte bulunduğu görülse de bu talebin nedeni tam olarak bilinmiyor. Ülkede yasak olmasına rağmen casino vb. kumar oyunlarının yayınlarının yapıldığı Twitch'te , erişim engeli kararının da bu nedenle alındığı tahmin ediliyor.