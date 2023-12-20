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Cambly İndirim Kodu ile İngilizce Derslerini Ucuza Alın

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Cambly, İngilizce dersleri almanızı sağlayan online bir platformdur. Cambly indirim kodu ile abonelikleri daha ucuza getirebilirsiniz. Cambly'de farklı ihtiyaçlara yönelik paketler sunulur ve referans kodlarıyla indirim sağlanabilir. Ayrıca sosyal medya kampanyaları ve kupon kodu siteleri de indirim fırsatları sunar.

Cambly, İngilizce dersleri almanızı sağlayan online bir platformdur. Uygulamanın temel amacı, kullanıcılarına gerçek zamanlı İngilizce pratiği imkanı sunarak konuşma becerilerini geliştirmektir. Cambly abonelik fiyatı ise bazı kullanıcılar için pahalı olabilir. Bu yüzden Cambly indirim kodu ile abonelikleri daha ucuza getirebilirsiniz.

Cambly indirim kodu bulma

Cambly, ana dili İngilizce olan eğitmenler aracılığıyla konuşma pratiği yapmak imkanı sunar. Bu sayede öğrenciler, evden çalışanlar veya İngilizcesini geliştirmek isteyenler, eğitmenleriyle konuşarak telaffuzlarını geliştirebilir.

Bu kapsamda platformda farklı ihtiyaçlara yönelik paketler sunulur. Aylık paketlerden yıllık aboneliklere kadar zamanınıza uygun şekilde ders planı oluşturabilirsiniz. Ancak bunun maliyeti, bütçenizi aşabilir. Çeşitli kaynaklardan elde edebileceğiniz bazı Cambly indirim kodlarınızı aşağıda listeledik.

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Referans kodları

Mevcut Cambly kullanıcıları, kendi referans kodlarını paylaşarak yeni kullanıcılara indirim sağlayabilir. Ayrıca referans koduyla abonelik satın alan kişi başına 60 dakikalık ders de kazanabilirsiniz. Bu kodları, web sitesi veya mobil uygulama üzerinden alabilirsiniz.

Sosyal medya kampanyaları

Cambly'nin resmi sosyal medya hesaplarını takip ederek, özel indirim kodları ve promosyonlarla ilgili duyuruları takip etmenizi öneriyoruz. Ayrıca uygulama, her ay belirli sosyal medya fenomenleriyle anlaşarak indirimler sunuyor. Bu fenomenler aracılığıyla aylık paketlerde indirim yakalayabilirsiniz.

Kupon kodu siteleri ve forumlar

Cambly, çeşitli site ve forumlar ile anlaşarak kullanıcılara indirim kodları sunmakta. Kupon web sitelerini düzenli olarak kontrol ederek, platformda kullanabileceğiniz geçerli kodları bulabilirsiniz. Ancak bu kdoların kısa süreli veya sınırlı sayıda olabileceğini unutmamak gerekiyor.

Öte yandan Cambly, yeni kullanıcılara 15 dakikalık deneme hakkı sunuyor. Web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ücretsiz üye olarak, ilk dersinizi bedava alabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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