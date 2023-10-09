Call of Duty: Warzone Mobile Küresel Lansmanı Ertelendi

Activision, ücretsiz battle royale oyunu Call of Duty: Warzone Mobile için beklenmedik bir duyuruda bulundu. Oyunun küresel lansmanı ertelendi ve 2024 ilkbaharında piyasaya sürülecek.

Activision, ücretsiz battle royale oyunu Call of Duty: Warzone Mobile için beklenmedik bir duyuruda bulundu. 2023 yılında çıkacağı duyurulan ve Play Store'da kayıt süreci başlayan oyunun, küresel lansmanını ertelendiğini duyurdu.

Call Of Duty Warzone Mobile 2024 ilkbaharına kaldı

Call of Duty: Warzone Mobile bu yılın başlarında belirli ülkelerde test edilmeye başlanmıştı. Küresel lansmanın ise 1 Kasım tarihinde başlaması ve tüm dünyada erişilebilir olması bekleniyordu. Ancak Activision'dan gelen yeni haber, ücretsiz battle royale oyununu bekleyenleri üzdü.

Activision yaptığı açıklamada, Call of Duty: Warzone Mobile'ın 2024 yılının ilkbahar döneminde piyasaya sürüleceğini söyledi. Yine belirli bir lansman tarihi verilmediğinin altını çizmek gerekiyor.

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Konuyla ilgili konuşan Activision sözcüsü, "Genel deneyimi geliştirmeye ve oyunu geliştirmeye devam etmek için Warzone Mobile'ın dünya çapındaki lansmanını 2024'e taşımaya karar verdik" dedi. Oyuna şu anda 45 milyondan fazla kişi kayıt yaptırmış durumda.

Activision, belirli bölgelerdeki testlerin ardından Warzone Mobile'a bazı güncellemeler sağladı. Bunlar arasında grafik optimizasyonları, menülerde değişiklikler ve yeni çok oyunculu modların eklenmesi oldu. Ayrıca global lansmanla birlikte Warzone'daki Verdansk ve Rebirth Island haritaları oyuna eklendi.

Yeni yapım, bilgisayar ve konsol dünyasındaki Warzone'u mobil cihazlara taşıyacak. Lansman öncesinde ön kayıt yaptıranların oyun içi eşyalara sahip olacağını belirtelim.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz yeni oyun Call of Duty Warzone Mobile'dan neler bekliyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.