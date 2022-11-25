Call of Duty Modern Warfare 2 silahları eBay'de satılıyor
Teknoloji Haberleri
Call of Duty Modern Warfare 2 silahları eBay üzerinden satışa çıktı. Bazı oyuncular sizinle aynı oyuna girip silahları size verebiliyor.
Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Call of Duty Modern Warfare 2 oyun dünyasında büyük ses getirdi. Satış başarısıyla sık sık adını andığımız yapım bu sefer farklı bir nedenden ötürü gündeme geldi. Modern Warfare 2'de silahlarınızı geliştirmeniz ve yeni silahlar açmanın kısa yolunu arıyorsanız, oyuncular bunun daha hızlı bir yöntemini buldu. İşte detaylar…
Eğer M13B saldırı tüfeğini açmak isterseniz Call of Duty Modern Warfare 2'nin DMZ modunda bir görevi tamamlamanız gerekiyor. Ancak silahı açmanın daha kolay bir yolu var. Aynı takımdaki bir arkadaşınız bu görevi tamamlamışsa, silahı açmanız için size verebilir.
Bu görevi tamamlayan bir arkadaşınız yoksa, M13B silahı eBay üzerinden satın alabiliyorsunuz. Zira bu silahı satan olan oyuncular DMZ modunda sizinle aynı oyuna girip saldırı tüfeğini teslim ediyor. Bunun karşılığında ise şu an için 5.99 euro ücret talep ediyor.
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Bazı COD Modern Warfare 2 oyuncuları bunu hile olarak değerlendiriyor. Fakat Activision zaten bu silahı gelecekte bir silah paketinin parçası olarak satmayı planlıyor. Önceki paketlerin fiyatı da değerlendirildiğinde eBay'deki fiyattan daha pahalı olacağı öngörülüyor.
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit
- İşlemci: Intel Core i3-6100 veya Core i5-2500K veya AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 125 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit
- İşlemci: Intel Core i5-6600K veya Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1400
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 125 GB kullanılabilir alan