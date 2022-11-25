Call of Duty Modern Warfare 2 silahları eBay'de satılıyor

Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Call of Duty Modern Warfare 2 oyun dünyasında büyük ses getirdi. Satış başarısıyla sık sık adını andığımız yapım bu sefer farklı bir nedenden ötürü gündeme geldi. Modern Warfare 2'de silahlarınızı geliştirmeniz ve yeni silahlar açmanın kısa yolunu arıyorsanız, oyuncular bunun daha hızlı bir yöntemini buldu. İşte detaylar…

MODERN WARFARE 2 SİLAHLARI EBAY ÜZERİNDEN SATILIYOR

Eğer M13B saldırı tüfeğini açmak isterseniz Call of Duty Modern Warfare 2'nin DMZ modunda bir görevi tamamlamanız gerekiyor. Ancak silahı açmanın daha kolay bir yolu var. Aynı takımdaki bir arkadaşınız bu görevi tamamlamışsa, silahı açmanız için size verebilir.

Bu görevi tamamlayan bir arkadaşınız yoksa, M13B silahı eBay üzerinden satın alabiliyorsunuz. Zira bu silahı satan olan oyuncular DMZ modunda sizinle aynı oyuna girip saldırı tüfeğini teslim ediyor. Bunun karşılığında ise şu an için 5.99 euro ücret talep ediyor.

Bazı COD Modern Warfare 2 oyuncuları bunu hile olarak değerlendiriyor. Fakat Activision zaten bu silahı gelecekte bir silah paketinin parçası olarak satmayı planlıyor. Önceki paketlerin fiyatı da değerlendirildiğinde eBay'deki fiyattan daha pahalı olacağı öngörülüyor.

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

İşlemci: Intel Core i3-6100 veya Core i5-2500K veya AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 125 GB kullanılabilir alan

CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ