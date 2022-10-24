Call of Duty: Modern Warfare 2 daha çıkmadan Steam'e damga vurdu!

Call of Duty: Modern Warfare 2 henüz çıkmamasına rağmen Steam haftanın en çok satanları listesine damga vurmaya devam ediyor.

2022 yılının merakla beklenen oyuncularından Call of Duty: Modern Warfare 2 için çok az bir süre kaldı. Activision, Call of Duty serisinin en yeni oyununu 28 Ekim'de oyuncuların beğenisine sunacak. Steam haftanın en çok satanlar listesi kısa süre önce yenilendi ve buna göre yapım, henüz çıkmamasına rağmen haftalardır en çok satanların arasında yer alıyor.

Steam haftanın en çok satanlar listesi belli oldu

Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre Valve'ın el konsolu Steam Deck, geçtiğimiz hafta da zirvede yer aldı. 28 Ekim 2022'de çıkacağı açıklanan Call of Duty: Modern Warfare 2 ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada ise Persona 5 Royal var.

Listenin dördüncü sırasında Call of Duty: Modern Warfare 2 (farklı paket) bulunuyor. Beşinci sırada geçen günlerde çıkış yapan RimWorld – Biotech karşımıza çıkıyor.

Steam cadılar bayramı indirimleri! Tarih netleşti

Steam Deck

Call of Duty: Modern Warfare 2

Persona 5 Royal

Call of Duty: Modern Warfare 2

RimWorld – Biotech

Football Manager 2023

UNCHARTED™: Legacy of Thieves Collection

Gotham Knights

Red Dead Redemption 2

Gotham Knights

Not: Bazı oyunların listede iki defa yer almasının nedeni farklı paketlerle satışta olması şeklinde açıklanabilir. Platform, burada paket isimleri yazmak yerine aynı oyunu iki defa listeye ekliyor.

Call of Duty: Modern Warfare 2'nin sistem gereksinimleri ise şu şekilde;

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 3570 / AMD Ryzen 5 1600X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470

VRAM: 3 GB

RAM: 16 GB RAM

Depolama Alanı: 25 GB

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 7 1800X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

VRAM: 3 GB

RAM: 16 GB RAM

Depolama Alanı: 25 GB

Ses Kartı: DirectX uyumlu

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