Call of Duty: Mobile'ın 'Hücum' temalı 3. sezonu başlıyor! İşte yenilikler

Mobil oyunların popülaritesi her geçen gün artıyor. Call of Duty: Mobile ise kuşkusuz serinin en başarılı örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Activision tarafından geliştirilen başarılı yapım, şimdi ise "Hücum" temalı 3. sezon ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 29 Mart'ta başlayacak olan sezon; Yeni haritalar, eğitim alanı modu, farklı silahlar ve daha pek çok içerikle dolu olacak. İşte ayrıntılar…

Call of Duty: Mobile'ın 3. sezonu başlıyor: "Hücum" temalı sezonda

Yeni sezon, oyunculara Rivas – Neon ve Kara Dalga gibi operatörlerin yanı sıra HDR keskin nişancı tüfeği, Bombacı Robot skor serisi, yeni silah tasarımları, profil kartları, tılsımlar, oyun içi puanlar (CP) ve sezon boyunca eklenecek daha fazla içerik kazanma fırsatı sunacak.

Android ve iOS cihazlarda indirilebilecek yeni sezonun öne çıkan güncellemeleri şu şekilde:

Yeni Çok Oyunculu Harita: Hücum – Call of Duty: Black Ops II'de ilk kez ortaya çıkan Hücum haritası, ticari bir paintball tesisinde geçiyor. Bu sefer oyuncular paintball yerine gerçek silahlarla yeteneklerini sergileyecekler.

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Yeni Güvenli Ev Sistemi ve Skor Serisi – Arkadaşlarınızın güvenli evlerini keşfedin ve hayranların en sevdiği skor serisi Bombacı Robot ile uzaktan kumandayla düşmanlarınıza uzak mesafelerden saldırın.

Yeni Silah ve Eklentileri – Call of Duty: Modern Warfare'de ilk kez tanıtılan yeni VLK keskin nişancı tüfeği olan HDR'yi elde edin ve CR56 saldırı tüfeği için yeni GRD-11 eklentisini kullanın.

Yeni sezon boyunca, özel sezonluk mücadeleler, şanslı çekilişler, oyun içi mağaza güncellemeleri, yeni güncellemeler ve geliştirmeler de oyuncuların beğenisine sunulacak. Call of Duty: Mobile'ın 29 Mart'ta başlayacak yeni sezonu "Hücum" hakkında daha fazla bilgi için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.