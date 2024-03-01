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Bayraktar "Altın çağ" diyerek duyurdu! Akıncı'ya entegre edilen Çakır, ilk atışta hedefi tam isabet vurdu

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Milli imkanlarla geliştirilen Roketsan ÇAKIR Seyir Füzesi, yeni bir atış testini daha başarıyla tamamladı. AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR, hedefini tam ortasından vurdu. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Türk Havacılığının altın çağı' notunu düştü.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'na (TİHA) yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

HEDEFİ TAM ON İKİDEN VURDU

Bayraktar AKINCI, Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen Çakır seyir füzesi ile gerçekleştirilen bir atış testini daha başarıyla tamamladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden 29 Şubat 2024 Perşembe günü kanat altında Çakır füzesi ile havalanan Bayraktar AKINCI, uzun menzilli atış testi icra etmek üzere Sinop'a yol aldı. Bayraktar AKINCI'nın Sinop Atış Alanı'nda 100 kilometre uzaktan ateşlediği Çakır Seyir Füzesi, Karadeniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu. Atış testinde 800 km/s sürate ulaşan Çakır'ın hedefini vurduğu anlar büyük heyecanla takip edildi.

Çakır, Akıncı'ya entegre edildi; ilk atışta hedefi tam isabet vurdu

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN PAYLAŞIM

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk Havacılığının Altın Çağı... Bayraktar #AKINCI, Roketsan'ın geliştirdiği Milli seyir füzesi ÇAKIR'a entegre edilen arayıcı başlık ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı" ifadelerine yer verdi.

EN BÜYÜK İHRACAT ANLAŞMASI

Azerbaycan envanterine giren Bayraktar AKINCI TİHA'nın 9 Şubat'ta gerçekleştirdiği ilk uçuşunu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar birlikte izledi. Suudi Arabistan Krallığı ile geçen yıl yapılan ihracat ve iş birliği anlaşması, Cumhuriyet tarihinde Türk savunma ve havacılık sanayisinin tek seferde yaptığı en büyük ihracat anlaşması oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Teknoloji

Selçuk Bayraktar Savunma Teknoloji Haberler

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Yorumlar (22)

Metin Yalcin:

Allah gani gani razı olsun bu ülkeye çalışan hayırlı evlâtlarımızdan ..

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Demir:

Yavrum sen tanrıları boş ver onların haberleri yok AKINCI'DAN ve senin dediklerinden...EĞİTİM, ÜRETİM, BİRLİK. Gerisi 1001 gece arap masalları.Maşallah, inşallah, amin demekle olsaydı islam ülkeleri taş devrinde değil dünya gücü olurdu.

yanıt17
yanıt50
haksız mıyım:

kafirin en büyük özelliği inatçılığıdır. gözünün içine soksan da gerçeği cehenneme girene kadar devam eder ukalalığa. selçuk bayraktar bismillah diyerek başladı bu yolculuğa. dinimiz bilimi destekler. VE BAŞARDI DA. hala inatçı inkarcılar dinle, maşallahla olmaz diyor. tamam sen heykelle uğraşmaya devam et.

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yanıt2
haksız mıyım:

desem ki ülkede milletin menfaatine olan gelişmelere karşı olanlar gavurdur, haindir, derler ki hakaret ediyor. demirin yorumuna bakıp gözünüzle görün. kökleri bu topraklarda olan milletimizin evlatları kimin ne olduğunu görme zamanı gelmedi mi?

yanıt9
yanıt2
haksız mıyım:

bu mübarek cuma günü, bilimi dinsizlik, çağdaşlığı ahlaksız sanan GERÇEK GERİCİLERE gelsin bu gelişme. varolasın selçuk bayraktar. bu milletin evlatlarını izlemeye devam etsinler azgın azınlık...

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yusuf erdin:

seçimde boy gösterenleri kınıyorum

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DODOK DODOK:

Heykel işine girseydi, daha çok hedef vurabilirdi...

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Ali Baba:

Heykel işine ampül partili Melih gökçek bakıyor , duduk

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Demir:

ATATÜRK olmasaydı ne Bayraktar var olurdu ne de senin gibileri. O heykeli her görüşünüzde selam vermelisiniz..Tabi bunu hainlere ve eğitimden uzak kalanlara söylüyorum..Medeni insanlara saygım sonsuz.

yanıt24
yanıt53
Firat Tas:

Her seçim öncesi havada uçagımız karada tankımız denizde gazımız gabarda petrolümüz var ama seçim sonrası buharlaşıyor galiba

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