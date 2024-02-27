BYD Yangwang U9: Çinli üreticinin Lamborghini rakibi elektrikli süper otomobili

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden BYD, yeni araçları ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Tesla'nın en büyük rakibi olarak görülen Çinli üretici, son olaraksa Lamborghini rakibi elektrikli süper otomobilini tanıttı. İşte BYD Yangwang U9 özellikleri ve fiyatı…

BYD Yangwang U9 özellikleri neler?

BYD Yangwang U9, yüksek sürüş deneyimi vadediyor. Öyle ki araç, BYD DiSus-X Akıllı Gövde Kontrol Sistemine sahip. Çeşitli koşullara göre ayarlanabilir bir süspansiyon sağlayan bu sistem ile araç, dans etme gibi etkileyici hareketler de gerçekleştirebiliyor. Üstelik bu dansı müzik ile birlikte yapabildiğini de belirtmek gerekiyor.

BYD Yangwang U9, dört bağımsız elektrik motorundan güç alıyor. Bu motorlar 1.300 beygir gücüne sahipken, 1680 Nm tork üretebiliyor. Performans özellikleriyle de dikkat çeken aracın maksimum hızı ise saatte 309 kilometre.

Saatte 0'dan 100 kilometre hıza ulaşma süresi ise 2.36 saniye. Tabii elektrikli araç denince şarj da merak ediliyor. BYD Yangwang U9, 500 kW hızlı şarj sistemine sahip. Böylelikle 10 dakikalık bir sürede yüzde 30'dan yüzde 80 seviyesine kadar şarj edilebiliyor.

Uygun fiyatlı vivo Y200e 5G tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

Çin'de piyasaya sürülen BYD Yangwang U9 aracının fiyatı ise 1.68 milyon Çin yuanı. Bu da yaklaşık 235 bin dolara tekabül ediyor. Türk lirasına çevirdiğimizde ise 7 milyon 300 bin TL sonucuna ulaşıyoruz.

ÖzellikDetay Motor: 4 adetMotor Gücü: 1,300 beygir gücüTork: 1680NmMaksimum Hız: 309 km/sa (192 mph)0-100 km/saat: 2.36 saniyeŞarj: 500 kW hızlı şarjGüvenlik: Süper Karbon-fiber Kabin, CTB teknolojisiÖzel Pist Sürüş Asistanı: Var5G: VarDiğer Özellikler: Dans edebilme, BYD DiSus-X Akıllı Gövde Kontrol Sistemi

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? BYD'nin Lamborghini rakibi elektrikli süper otomobilini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.