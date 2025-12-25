Haberler

Bursa'da güneşten güç alan sera projesi hayata geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından kurulan güneşten güç alan tarım serası, verimliliği artırmak ve sürdürülebilir tarım hedeflerine ulaşmak için destek alıyor. Proje, dünya genelinde dördüncü, Türkiye'de ise bir ilke imza atıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi bünyesinde yürütülen çalışmayla, güneşten güç alarak tarımda verimliliği ve sürdürülebilirliği artıracak araştırma serası kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, koordinatörlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Akbudak, yürütücülüğünü ise Karacabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Sevin Teoman Duran'ın üstlendiği "Competitive Greenhouse Agrivoltaics (Rekabetçi Sera Agrivoltaikleri)" projesi Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında açılan Solar-ERA Net çağrısı çerçevesinde, TÜBİTAK'tan 2,5 milyon lira destek alacak.

Ziraat yüksek mühendisi Ülkü Tekkeşın ve yüksek lisans öğrencisi Ahmet Nevzat Günaydın'ın da yer aldığı proje kapsamında kurulan sera, agrivoltaik panellerle desteklendi.

Prof. Dr. Nuray Akbudak, seranın Almanya, Yunanistan ve İtalya'nın ardından dünyada dördüncü, Türkiye'de ise bu özelliklerle hayata geçirilen ilk olma niteliğini taşıdığını bildirdi.

Akbudak, seranın içine entegre edilen hareketli güneş panelleri sayesinde, seracılık faaliyetlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin biçimde kullanılmasını hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Panellerin oluşturduğu kısmi gölgelemeyi tolere ederek üretimin devam etmesini sağlayan, özel nitelikli ve patentli agrivoltaik sistemlerin, gelecekte seracılık sektörüne önemli bir ekonomik avantaj sağlamasını bekliyoruz. Güneşten güç alan seraların, iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol üstlenerek tarımda verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada güçlü bir çözüm sunacağını öngörüyoruz."

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Teknoloji
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
Putin İngiltere'ye nükleer bombardıman uçakları gönderdi, NATO harekete geçti

Nükleer bombardıman uçaklarını o ülkeye yolladı, NATO alarma geçti
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Anneden korkunç iddia: Hastaneye gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar

Anneden korkunç iddia: gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar
Özcan Deniz'in 'Vefatınızda olmayacağım' dediği annesinden kötü haber geldi

"Vefatınızda olmayacağım" dediği annesinden kötü haber geldi