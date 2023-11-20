Bursa'da yüksek gerilim hatlarının bakımı helikopter ile yapıldı
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Bursa'da kış mevsimine girerken, yüksek gerilim hatlarının bakımları helikopter eşliğinde yapıldı. Ekipler, metrelerce yüksekte akımı kesmeden temizliği tamamladı. Temizlik, helikopterden sıkılan kimyasal suyla beraber yapıldı.
Bursa'da kış mevsimine girerken, yüksek gerilim hatlarının bakımları helikopter ile yapıldı.
Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bulunan yüksek gerilim hatlarının bakımları, helikopter eşliğinde yapıldı. Ekipler, metrelerce yüksekte akımı kesmeden temizliği tamamladı. Temizlik, helikopterden sıkılan kimyasal suyla beraber yapıldı. O anlar anbean kameraya yansıdı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Teknoloji