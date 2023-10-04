Bunu da gördük: Uzaydaki uyduya 4 milyon TL ceza kesildi!

Son yıllarda uzaydaki rekabetin artmasıyla birlikte, uydular da kullanılamaz hale gelmeye başladı. Uzay çöpü olarak adlandırılan bu parçaların çarpışması ise Dünya'ya zarar verebilir. Bu konuda adım atan ABD, ilk kez bir şirkete uzay çöpünü temizlemediği için ceza kesti.

ABD, uzay çöpü bırakan firmaya 150 bin dolarlık ceza kesti

Federal İletişim Komisyonu (FCC), uzay enkazını kaldırmadı gerekçesiyle bir şirkete yaptırım uygulamaya karar verdi. DISH Network isimli uzay şirketi, uydu lisansı şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 150 bin dolarlık (4 milyon 125 bin TL) para cezasına çarptırıldı.

DISH, EchoStar-7 isimli yayın uydusunu 2002'den bu yana işletiyordu. Ancak yılın başında emekliye ayrılan uydu, daha fazla kullanılamaz hale geldi. 2012 yılında yörünge enkazını temizleyeceğine dair bir lisans alan DISH Network'un, uyduya 300 km'lik manevra yaptırması gerekiyordu.

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Geçtiğimiz Şubat ayında ise DISH, EchoStar-7'nin yakıtının çok az olduğunu ve bu nedenle planlanan yörüngesine ulaşamadığını açıkladı. Belirlenen yörüngenin çok daha alçak bölgesine bırakıldığı ifade edildi.

FCC'ye göre bu durum ise uzay enkazından dolayı potansiyel riskler yaratabilir. Uyduların kontrolsüz yörüngelerde bırakılması, yörünge karmaşası yaratabilir ve çarpışma olasılığını artırabilir.

DISH ise sorumluluğu kabul etti ve diğer uyduların düzgün şekilde yörüngeden çıkarılacağını ifade etti. Şirketin 150 bin dolarlık cezaya itiraz etmediğini de hatırlatalım.

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