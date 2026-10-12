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Buldanlı lise öğrencisi Aziz Yılmaz, astronotlar için giyilebilir elbise tasarladı

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Buldanlı lise öğrencisi Aziz Yılmaz, astronotlar için giyilebilir elbise tasarladı
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Kabataş Erkek Lisesi 10. sınıf öğrencisi Buldanlı Aziz Yılmaz, astronotların uzayda uğradığı kas kayıplarını yüzde 30 azaltan giyilebilir elbise tasarladı. Fatih BİLSEM'deki projede elbise içine uyarlanabilen cihaz geliştiren Aziz Yılmaz, Buldan'ın gururu oldu.

DENİZLİ (İHA) – Eğitimini İstanbul'da sürdüren Buldanlı 10. sınıf öğrencisi Aziz Yılmaz, astronotlar için tasarladığı özel elbiseyle ilçenin gururu oldu.

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi 10. sınıfta öğrenim gören Buldanlı Aziz Yılmaz, yaptığı projeyle Buldan'ın gurur kaynağı oldu.

Buldan Sanayi Sitesinde plastik doğrama işi yapan Salih Yılmaz'ın oğlu olan Aziz Yılmaz, sınavla kazandığı İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde başarılı bir projeye imza attı. Aziz Yılmaz, Fatih BİLSEM'de yaptığı çalışmalarda astronotların uzayda uğradığı kas kayıplarını yüzde otuz azaltan giyilebilir bir elbise tasarladı. Arkadaşlarıyla yaptıkları bu projede elbise içine uyarlanabilen bir cihazla adından başarıyla söz ettiren Aziz Yılmaz, ailesinin ve Buldan'ın gururu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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