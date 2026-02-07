'Bu kadar para nereden geliyor?' diye soran babaya kızından skandal cevap

Bir kadın, babasının "Bu kadar para nereden geliyor, neden benden istemiyorsun?" sorusuna TikTok'tan gelen mesajlarla yanıt verdi.

GENÇ KIZ TİKTOK HESABINI GÖSTERDİ

Paylaşılan videoda baba, kızına neden kendisinden para istemediğini sorarak gelir kaynağını merak etti. Genç kadın ise cevabını TikTok üzerinden kendisine gönderilen mesajları göstererek verdi.

MESAJLAR ŞAŞKINLIK YARATTI

Mesajlarda, bazı erkek kullanıcıların genç kadına hitaben "Emekli ikramiyem gibisin", "Ben tatlı olarak seni yicem", "Bebeğim çok geç bakıyorsun" ve "Ama böyle nazlanma bebeğim" gibi ifadeler kullandığı görüldü.