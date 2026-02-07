Haberler

"Bu kadar para nereden geliyor?" diye soran babaya kızından skandal cevap

'Bu kadar para nereden geliyor?' diye soran babaya kızından skandal cevap
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir genç kızın, babasının "Sen benden neden para istemiyorsun, bu kadar para nereden geliyor?" sorusuna TikTok'tan kendisine gelen mesajları göstererek cevap verdi. Genç kıza gelen mesajlarda, "Emekli ikramiyem gibisin", "Ben tatlı olarak seni yicem", "Bebeğim çok geç bakıyorsun" ve "Ama böyle nazlanma bebeğim" gibi mesajlar dikkat çekti.

  • Bir kadın, babasının gelir kaynağı sorusuna TikTok'tan gelen mesajları göstererek yanıt verdi.
  • TikTok mesajlarında erkek kullanıcılar, kadına 'Emekli ikramiyem gibisin' ve 'Ben tatlı olarak seni yicem' gibi ifadeler kullandı.

Bir kadın, babasının "Bu kadar para nereden geliyor, neden benden istemiyorsun?" sorusuna TikTok'tan gelen mesajlarla yanıt verdi.

GENÇ KIZ TİKTOK HESABINI GÖSTERDİ

Paylaşılan videoda baba, kızına neden kendisinden para istemediğini sorarak gelir kaynağını merak etti. Genç kadın ise cevabını TikTok üzerinden kendisine gönderilen mesajları göstererek verdi.

MESAJLAR ŞAŞKINLIK YARATTI

Mesajlarda, bazı erkek kullanıcıların genç kadına hitaben "Emekli ikramiyem gibisin", "Ben tatlı olarak seni yicem", "Bebeğim çok geç bakıyorsun" ve "Ama böyle nazlanma bebeğim" gibi ifadeler kullandığı görüldü.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Teknoloji
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıserdar sabah:

Günaydın.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

başında da örtü :)

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yaşında hayata gözlerini yuman Berivan, çok istediği küpeleri bir hafta takabilmiş

Acılı baba anlattı: Çok istediği küpeleri bir hafta takabilmiş
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti! Hastaneye götürülmesin diye aracın önünü kestiler iddiası

Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti: Bu çocuk burada ölecek
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük

Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
10 yaşında hayata gözlerini yuman Berivan, çok istediği küpeleri bir hafta takabilmiş

Acılı baba anlattı: Çok istediği küpeleri bir hafta takabilmiş
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti! Hastaneye götürülmesin diye aracın önünü kestiler iddiası

Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti: Bu çocuk burada ölecek
Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL

Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL