"Bu kadar para nereden geliyor?" diye soran babaya kızından skandal cevap
Bir genç kızın, babasının "Sen benden neden para istemiyorsun, bu kadar para nereden geliyor?" sorusuna TikTok'tan kendisine gelen mesajları göstererek cevap verdi. Genç kıza gelen mesajlarda, "Emekli ikramiyem gibisin", "Ben tatlı olarak seni yicem", "Bebeğim çok geç bakıyorsun" ve "Ama böyle nazlanma bebeğim" gibi mesajlar dikkat çekti.
GENÇ KIZ TİKTOK HESABINI GÖSTERDİ
Paylaşılan videoda baba, kızına neden kendisinden para istemediğini sorarak gelir kaynağını merak etti. Genç kadın ise cevabını TikTok üzerinden kendisine gönderilen mesajları göstererek verdi.
MESAJLAR ŞAŞKINLIK YARATTI
Mesajlarda, bazı erkek kullanıcıların genç kadına hitaben "Emekli ikramiyem gibisin", "Ben tatlı olarak seni yicem", "Bebeğim çok geç bakıyorsun" ve "Ama böyle nazlanma bebeğim" gibi ifadeler kullandığı görüldü.