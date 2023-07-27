Bu habere dikkat: MacBook'larda akıl almaz güvenlik açığı!

Bu habere dikkat! MacBook kullanıcıları tehdit altında. Yeni ortaya çıkan bir zararlı yazılım MacBook'lara sızıyor ve önemli tüm verileri sızdırıyor! Özellikle web tarayıcılarını hedef alan bu zararlı yazılım ile karşı taraftaki kullanıcıların tüm şifrelerine erişmek mümkün. İşte zararlı yazılım hakkında detaylar…

Kripto cüzdanlarınızdan banka hesaplarınıza kadar tüm şifrelerinizi ele geçiriyor!

Realst olarak adlandırılan kötü amaçlı yazılım, Brawl Earth, WildWorld, Dawnland, Destruction, Evolion, Pearl, Olymp of Reptiles ve SaintLegend gibi çeşitli adlar altında sahte blockchain siteleri kılığına giriyor. Daha sonra sosyal medya üzerinde yapılan sahte kampanyalar ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu reklam kampanyaları size çok para kazandıracağını iddia eden yasadışı bahis siteleri veya kripto para yatırım siteleri vb. şeyleri kapsıyor.

İlerleyen süreçlerde oltaya gelen kullanıcılar bu kampanyalara tıklayarak kötü amaçlı yazılımın "kripto para sitesi" vb. kılığına girmiş halini indiriyor. Buradan sonrasındaysa işler daha kötüye gidiyor. Yazılım tüm bilgisayarınıza yayılıyor ve web adresleri üzerinde gezmeye başlıyor. Bununla birlikte cihazınızda kayıtlı olan şifrelere erişiyor. Bu şifreleriyse kötü amaçlı kişilere aktarıyor.

Hesabınızı kontrol edin: AC, Far Cry ve dahası silinecek!

Sizse her şeyden habersiz bir şekilde bilgisayarınızda programı kullanıyorsunuz. Dediğimiz gibi bunlar farklı kılıklara girmiş zararlı yazılımların kopyaları ve tamamen sizi kandırmak üzere kurulu. Siz ön planda eğlenirken onlar arka planda gereken her şeyi yapıyor ve bilgilerinizi kötü amaçlı kişilere aktarıyor.

Çünkü kılık değiştirmiş uygulamaları bilgisayarınıza indirirken aslında arka plan Firefox tarayıcısından veri çalan 'game.py' ve Apple'ın birinci taraf parola yöneticisi Keychain'inden parola çalan 'installer.py' var. Korsanlar bu eklentileri kullanarak şifrelerinize ve kişisel verilerinize ulaşıyor.

Peki siz MacBook bilgisayarları hedef alan zararlı yazılım hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce nasıl önlemler alınmalı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…