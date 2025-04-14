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Bu evde kalanlar dikkat! Ampulün içinden 360 derece görüntü alabilen gizli kamera çıktı

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Sapanca'daki bir bungalovda ampulün içinden 360 derece görüntü alabilen gizli kamera çıktı. Evde kalan aile, skandalın ortaya çıkmasından sonra "Tek mağdur biz olmayabiliriz" diyerek bu evde kalanları uyardı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşanan olay, gizlilik ihlallerine dair endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Tatil için bir bungalov ev kiralayan aile, konakladıkları odada ampulün içine gizlenmiş bir kamera olduğunu fark etti. 360 derece görüntü kaydedebilen cihaz, ailenin dikkatli gözleri sayesinde ortaya çıkarıldı.

"TEK MAĞDUR BİZ OLMAYABİLİRİZ"

Yaşadıkları şokun ardından soluğu karakolda alan aile, "Tek mağdur biz olmayabiliriz" diyerek aynı tesiste konaklayan diğer vatandaşlara da uyarıda bulundu. Görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırırken, olayla ilgili hukuki süreç başlatıldı. Olay, özel hayatın gizliliği ve tatil güvenliği konularında ciddi tartışmalara neden oldu.

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Bu evde kalanlar dikkat! Ampulün içinden 360 derece görüntü alabilen gizli kamera çıktı
Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Ampulün içinde kamera var denmez ona bunlar zaten orjinalinde ampul kamera diye bulunur piyasada direk takar aktif eder kullanırsın hiç bir zaman farkedilmeyecek gizli kameralarda var da bu rontgenci biraz acemiymiş demekki

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Gökçen Uludağ'dan yeni taktikleri bekleyenler butonu !

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