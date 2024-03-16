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BŞEÜ Mühendislik Fakültesi'nde Yalın Üretim Eğitimi Düzenlendi

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği tarafından düzenlenen 'Yalın Fabrika Simülasyonu ile Yalın Üretim Eğitimi' etkinliğinde, öğrenciler yalın üretim sürecini canlandırdılar.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliğince "Yalın Fabrika Simülasyonu ile Yalın Üretim Eğitimi" etkinliği düzenlendi.

BŞEÜ Mühendislik Fakültesi'nde, 20 öğrencinin katılımıyla üç ayrı senaryoda gerçekleştirilen "Yalın Fabrika Simülasyonu"nda, yalın üretimin öncesi ve sonrasını canlandırdı. Her katılımcı, planlamacı-depocu-montajcı-kaliteci-satışçı-yönetici gibi konumlarda rol alarak gerçek bir fabrikadaymış gibi çim biçme makinesi üretimi yaptı.

Progim Genel Müdürü Engin Eroğlu, simülasyon oyunu öncesinde verdiği teorik eğitimde, yalın üretim kavramı, akış süresi, 7 israf, just in time, takt zamanı, tek parça akışı, çekme sistemi, kanban, karma üretim, 5S ile kaizen konularında katılımcıları bilgilendirdi.

20 kişilik ekip, ilk turda geleneksel yapıdaki iş akışlarına göre, ikinci turda "Kanban"la, üçüncü turda ilave olarak 'Tek parça akışı' metodunu uygulayarak üretim yaptılar. Ekip, İlk turda 13 makine ile zararda kalırken, ikinci turda 24, üçüncü turda 37 ürün yapmayı başararak şirketi yüksek kara geçirdiler.

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Mindivan, eğitimle son sınıf öğrencilerinin yalın üretimi hakkında bilgi sahibi olduklarını belirterek, "Öğrencilerimiz, yalın üretim öncesi ve sonrası üretim şartlarını, maliyet değişimlerini gerçek bir fabrikada yaşamış gibi deneyimlediler. Her bir öğrenci, planlamacı, depocu, montajcı, kaliteci, yönetici gibi farklı rollerde bulundu. Yalın üretim ve teknikleri konularında eğitimle, teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirmiş oldular." dedi.

Kaynak: AA / Teknoloji

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