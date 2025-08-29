BŞEÜ, 4 Yeni Yulaf Çeşidi Geliştirdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından geliştirilen 4 yeni yulaf çeşidinin "üretim izinli çeşit" listesine alındığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinin uzun süren ıslah çalışmaları sonucu geliştirdikleri 4 farklı yulaf çeşidinin Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünün "üretim izinli çeşit" listesine alındığı kaydedildi.

Tarımsal üretime değer katacak yerli çeşitlerin, ülkenin sürdürülebilir tarım hedeflerine katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü akademisyenleri Prof. Dr. Zeki Mut, Doç. Dr. Özge Doğanay Erbaş Köse, Dr. Yusuf Murat Kardeş ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Akay tarafından uzun yıllar yapılan ıslah çalışmalarının sonucunda yüksek ot ve tane verimine sahip, kaliteli, hastalıklara ve soğuğa toleranslı yulaf çeşitleri geliştirilmiştir. Yulaf çeşitlerine 'Köycü-25', 'Yakupbey', 'Hazem' ve 'Asyahanım' isimleri verilmiştir."