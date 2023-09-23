Boğaziçi Üniversitesi de Hacklendi İddiası

KromSec isimli bir grup bilgisayar korsanı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nin de hacklendiğini iddia etti. Verilerin sızdırıldığı belirtilen olay hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Dikkatli okurlarımız hatırlayacaktır sabah Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin hacklendiği yönünde bir haberimiz vardı. KromSec isimli bir grup bilgisayar korsanı ODTÜ'nün öğretim kadrosu ve öğrencilerinin verilerini sızdırdığı yönünde iddiaları vardı. Hatta bazı platformlarda bu verileri paylaştılar. ODTÜ'nün ardından akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi hacklendi konulu paylaşımlar yaptılar. İşte detaylar…

KromSec ODTÜ'den sonra Boğaziçi Üniversitesi de hacklendi iddiasını ortaya attı!

KromSec isimli bir grup bilgisayar korsanı bugün sabah saatlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesini hacklediklerini iddia etti. Daha sonrasındaysa ODTÜ'lü eğitim görevlilerinin ve öğrencilerin olduklarını iddia ettikleri verileri paylaştılar. Şimdiyse benzer nitelikte bir paylaşımı "Boğaziçi Üniversitesi" için yaptılar.

Paylaşılan mesajda ise şu ifadelere yer verildi:

"Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'deki en iyi üniversitelerden bir tanesi. Fakat siber güvenliği ve siber güvenlik uzmanları iyi değil. Başta öğrenciler, öğretim görevlileri olmak üzere kuruma ait tüm veri tabanlarına el konuldu. Boğaziçi Hacklendi! Öğrencileri sevdiğimiz bilinen bir gerçek ?? Bu sebeple herhangi bir veri paylaşmıyoruz."

Boğaziçi Üniversitesi hacklendi/verilerinin sızdırıldığı iddiası hakkında henüz herhangi bir resmi otoriteden açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili uzman yorumları merak edilirken sabah Orta Doğu Teknik Üniversitesi için veri kurtarma sektöründe ismini duyurmuş bir yazılımcı olan Habib Karataş şu açıklamalarda bulundu:

İlk veri sızıntısı tahmini olarak 9-10 Eylül günü gerçekleşti. Bu ve bunun gibi bir kurumun daha verilerini ele geçirdiklerini bildirmişlerdi. Durumu bildirmek için iletişime geçtiklerini, sağlıklı ve ciddi bir dönüş alamadıkları için veri yayınladıklarını belirtmişlerdi. — Habib Karataş (@habib_karatas) September 21, 2023

İddia: ODTÜ verileri çalındı!

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