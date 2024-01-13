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Boeing 737 Max 9'da Kapı Paneli Sorunu

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Boeing 737 Max 9 modelinde yaşanan kapı paneli sorunu nedeniyle detaylı inceleme başlatıldı. Federal Havacılık İdaresi (FAA) uçağın geçici olarak yere indirilmesine karar verdi.

Geçtiğimiz yıllarda Boeing 737 Max serisinde yaşanan sensör sorunu, havacılık endüstrisinde büyük yankı uyandırdı. Kapı paneli sorunu ile gündeme gelen Boeing 737 Max 9 modeli için detaylı inceleme başlatıldı. İşte detaylar…

Boeing 737 Max 9 kapı paneli sorunu ile gündemde

Oregon'da 737 Max'in kapı panelinin patlamasının ardından Federal Havacılık İdaresi (FAA), acil durum denetimleri yapılana kadar Boeing 737 Max 9 uçağının geçici olarak yere indirilmesine karar verdi. New York Times'ın haberine göre Alaska ve United Airlines, yaptıkları incelemede Boeing 737 Max 9'ların kapı panelinde hata keşfetti.

FAA yöneticisi Mike Whitaker, Boeing'in ürettiği uçakların kalite kontrollerini denetlemek için bağımsız şirket araştırması yaptıklarını belirtti. Konu hakkında açıklama yapan Whitaker, "Yetki devrini yeniden incelemenin ve ilgili güvenlik risklerini değerlendirmenin zamanı geldi. Son yıllarda Boeing'de tespit edilen üretimle ilgili çok sayıda sorun, riski azaltmak için her seçeneğe bakmamızı gerektiriyor." ifadelerine yer verdi.

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FAA ayrıca, Boeing'in üretimi üzerindeki denetimini derhal artırmayı planladığının altını çizdi. Bununla birlikte yetkililer, Boeing'in ürettiği uçakların belirlediği spesifikasyonlara uyup uymadığına ilişkin bir soruşturma başlattı.

Washington Senatörü Maria Cantwell, bir yıl önce Boeing'in üretimiyle ilgili belirli alanların denetlenmesini istediğini ve düzenleyici kurumun kendisine bunun gereksiz olduğunu söylediğini açıkladı. Denetimlerin yetersiz olduğunu ifade eden Cantwell, "Alaska Havayolları'nın 1282 sefer sayılı uçağında çıkan kapı tıkacının da aralarında bulunduğu son kaza, Boeing'in kalite kontrolünün sorgulanmasına yol açıyor. Kısacası, FAA tarafından gerçekleştirilmesi gereken gözetim süreçlerinin, Boeing'in güvenli operasyona uygun uçaklar üretmesini sağlamada etkili olmadığı görülüyor." dedi.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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