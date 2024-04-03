YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

BMW ve Tata Technologies, Hindistan'da yazılım geliştirme merkezleri kuracak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BMW Grubu ve Tata Technologies, Hindistan'da yeni yazılım ve IT (Bilgi Teknolojileri) geliştirme merkezleri kurmak üzere bir ortak girişim anlaşması imzaladı. Bu stratejik hamle, BMW'nin küresel genişleme hedefleriyle uyumlu ve Hindistan'ın dijital mühendislik alanındaki uzmanlığından faydalanmayı amaçlıyor.

BMW ve Tata Technologies, otomotiv yazılım geliştirme için ortaklık kurdu

BMW ve Tata Technologies, bu işbirliğiyle, özellikle yazılım tanımlı araçlar (software-defined vehicles – SDV) için stratejik yazılım çözümleri üzerine odaklanacak. Ortak girişimin ana faaliyet alanları Bangalore ve Pune'da yer alacak, Chennai ise kurumsal IT çözümleri üzerine yoğunlaşacak.

BMW ve Tata arasındaki ortaklık, ilk etapta Tata Technologies'ten 100 profesyonelin çalışmasını ve bu sayının ilerleyen yıllarda artmasının beklendiğini gösteriyor. İki şirketin iş birliği, otonom sürüş, infotainment sistemleri ve dijital hizmetlerin geliştirilmesi gibi alanlarda odaklanacak.

BMW'den rekor kar! Tarihinin en büyük kazancını elde etti

Ayrıca, dijitalleşme ve otomasyon üzerinden ürün geliştirme, üretim ve satış süreçlerinin iyileştirilmesine de katkıda bulunacak. BMW Grubu'nun Kıdemli Başkan Yardımcısı Christoph Grote, bu ortaklığın BMW'nin software-defined vehicle alanında ilerlemesini hızlandıracağını belirtti.

Hindistan'daki yazılım yeteneklerinin, Tata ile ortaklık kuran BMW'nin yazılım yetkinliğine önemli katkılar sağlayacağını ve Hindistanlı mühendislere, yüksek otomatik sürüş ve yapay zeka gibi geleceğin otomotiv deneyimlerini şekillendirme fırsatı sunacağını vurguladı.

Tata Technologies CEO'su Warren Harris ise, bu iş birliğinin, global otomotiv yazılımı ve dijital mühendislik çözümleri sunmada şirketin taahhüdünü gösterdiğini ifade etti. Bu gelişme, BMW'nin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Şirketin premium ürünler tasarlama, müşterilere harika dijital deneyimler sunma ve işletme IT'sindeki dijital dönüşümü teşvik etme hedeflerine hizmet ediyor. BMW ve Tata Technologies'in ortaklığı, otomotiv sektöründe dijital inovasyon ve yazılım geliştirme alanında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Siz bu ortaklık hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Hindistan Tata Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 KADİR GECESİ NE ZAMAN? Bu yıl Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? 3 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 3 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 3 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 3 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 3 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 3 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 3 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 3 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 3 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32509 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Fenerbahçe genel kurulunda alınan kararlar neler oldu? Yabani 30. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Nisan Yabani yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title