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BMW CEO'su: Elimizdeki motorları bırakmaya gerek yok!

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Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan BMW, elektrikli otomobillere geçmeyi düşünmüyor. Marka CEO'su Oliver Zipse, içten yanmalı motorlardan vazgeçmeyi düşünmediğini açıkladı. Bu karar eski nesil otomobil tutkunları tarafından beğeni topladı.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan BMW farklı bir konu ile gündemde. Neredeyse tüm otomobil markaları elektrik motorlarına geçiyor. Ancak BMW, geleneksel süreçten vazgeçmemek konusunda kararlı. Marka Ceo'su tarafından yapılan açıklama özellikle eski nesil otomobil tutkunları tarafından beğeni topladı. İşte konuyla ilgili detaylar…

BMW Ceo'su: Elimizdeki motorları bırakmaya gerek yok!

Alman otomobil devi BMW, aslına baktığımızda elektrikli ve hibrit otomobiller konusunda ilklere sahip. Marka özellikle dünya çapında i Serisi modelleri ile ses getirdi. Ancak CEO Oliver Zipse, içten yanmalı motorlardan vazgeçmeyi düşünmüyor. İşte burada özellikle eski nesil otomobil tutkunlarını mutlu eden açıklamalar geliyor.

Marka CEO'su Oliver Zipse'nin açıklaması, Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yer aldı. Buna göre marka içten yanmalı motorları üretmeye devam etmeye niyetli. Yapılan açıklamada BMW CEO'sunun "elimizdeki potansiyeli kenara atmak saçma" ifadelerine yer verdi. Buna göre "sentetik yakıt" teknolojisi hala odak noktalarda diyebiliriz.

Az maliyetle benzinli otomobilinizi elektrikli yapmak ister misiniz?

Bu konu ilk başta elektrikli otomobil tutkunları için "saçma" gibi gelse de aslında farklı bir bakış açısı gerekli. Zira otomobil dünyası "Elektrikli mi benzinli mi/ dizel mi?" tartışmasını uzun yıllardır yapıyor. Ancak anlaşılamayan nokta "depo doldurma süreleri" oluyor. Ayrıca benzinli, dizel vb. motorlar uzun yıllardır geliştirilmekte. Bir kalem de silip atmak çok doğru bir yaklaşım değil.

Bir elektrikli otomobilin deposunu yani bataryasını doldurma için en iyi şartlarda yarım saate ihtiyacınız var. Tabi gelecekte araç sayısı artması, alt yapı sorunları vb. meseleler bu süreleri uzatacaktır. Ancak içten yanmalı bir motora sahipseniz bu süre sadece 5 dakika. Ayrıca sentetik yakıt üretimiyle birlikte petrol krizi sorununun da önüne geçilmesi hedeflenmekte.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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