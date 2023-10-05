Klavyeli telefonlarıyla bir döneme damgasını vuran BlackBerry, operasyonel değişikliklere gittiğini açıkladı. BlackBerry markası; siber güvenlik ve Nesnelerin İnterneti (IoT) odaklı birbirinden bağımsız iki şirkete ayrılacak.

BlackBerry, siber güvenlik ve IoT için iki şirkete ayrıldı

Klavyeli telefonlarıyla bir döneme damgasını vuran BlackBerry, operasyonel değişikliklere gittiğini açıkladı. Buna göre BlackBerry markası; siber güvenlik ve Nesnelerin İnterneti (IoT) odaklı birbirinden bağımsız iki şirkete ayrılacak.

BlackBerry, siber güvenlik ve IoT için iki şirkete ayrıldı

Akıllı telefon üreticisi pozisyonundan yıllar içerisinde yazılım firmasına dönüşen şirket, bu hamleye daha fazla odaklanmış gibi görünüyor. Her operasyonun kendi pazarlarına hitap etmesi için, siber güvenlik ve IoT odaklı iki firmaya ayrıldığını açıkladı.

İlk olarak bu yılın başlarında alınan karar, BlackBerry'nin yönetim kurulu ve danışmanları tarafından gerçekleştirildi. Portföyün bölünmesinin, hissedar değerini ve karlılığı artırmaya yardımcı olabileceğini ifade etti.

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Ayrılmanın bir parçası olarak BlackBerry, önümüzdeki yılın ilk yarısında IoT birimi için halka arzı gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirketin bu bölümü, otomotiv endüstrisi gibi önemli pazarlarda kritik derecede önemli güvenlik yazılımları geliştiriyor.

Siber güvenlik operasyonları ise BlackBerry adı altında faaliyet göstermeye devam edecek. Bu bölüm; işletmelere, hükümetlere ve kuruluşlara veri sızıntıları konusunda destek sağlayacak. Ayrıca müşterilere veri güvenliği araçları sağlanacak.

BlackBerry CEO'su John Chen, bölünmenin her iki şirkete de "daha fazla operasyonel çeviklik ve müşterilerine yenilikçi çözümler" sunacağını söyledi. BlackBerry hisselerinin duyuru sonrasında yüzde 4 oranında yükseldiğini belirtelim.

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