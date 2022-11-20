Bir devir kapandı! O ekran kartının üretimi durduruldu

Dünyaca ünlü GPU üreticisi NVIDIA, geçtiğimiz günlerde RTX 4000 serisini piyasaya sürdü. Fakat RTX 4090 ve RTX 4080 kartlarının çıkışının ardından bazı masrafları kısma kararı aldı. Öyle ki bir zamanların en iyi fiyat performans modeli olan NVIDIA RTX 2060 artık üretilmeyecek.

NVIDIA, RTX 2060'ın üretimini durdurdu!

Özellikle pandemi döneminde stok nedenlerinden dolayı birçok insanın gözdesi olan RTX 2060 grafik kartı, Kasım ayı sonu itibariyle üretilmeyecek. Çinli teknoloji sitesi MyDrivers'ın raporlarına göre NVIDIA, Asya'daki üreticilerinden RTX 2060 tedarik etmeyi durdurmalarını istedi. Böylece, RTX 2060 Super ve RTX 2060 12GB versiyonları da üretim bandından çıkmış oldu.

RTX ve DLSS teknolojisini bize tanıtan ilk kartlardan olan RTX 2060, çıkışının üstünden 3 yıl geçmesine rağmen fiyatı ve performansı ile hala oyuncuların gözdesi durumundaydı. Steam verilerine göre güncel olarak en popüler ikinci ekran kartı konumunda . Birinci sırada ise selefi GTX 1060 yer alıyor.

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NVIDIA'nın bu kararı neden verdiği tam olarak bilinmiyor. Tahminler ise, çıkışından itibaren yüksek satış rakamlarına ulaşan 3000 serisinin stoklarını artırmaya yönelik bir hamle olduğu yönünde. Üretimin durmasına rağmen RTX 2060'ın birkaç ay daha raflarda yerini koruması bekleniyor.

İlk olarak çıkışını 2019 Ocak ayında gerçekleştiren NVIDIA RTX 2060, sonrasında tam 2 kez farklı sürümleriyle yeniden piyasaya çıktı. İlk çıkış halinde 6GB bellek sunan kart, aynı yılın Temmuz ayında ise 8GB bellek ile satışa çıktı. Son olarak ise Bitcoin madenciliğinin zirve zamanları olan 2021'de RTX 2060 Super modeli ile 12GB'lık sürümü sunmuştu.

İşte NVIDIA RTX 2060'ın özellikleri:

Gerçek Zamanlı Işın İzleme (Ray Tracing)

NVIDIA DLSS 2.0

Bellek Hızı: 14 GBPS

Bellek Arayüzü Genişliği: 192-bit

Standart Saat Hızı (MHz): 1365

Maksimum Dijital Çözünürlük: 7680×4320

Grafik Kart Gücü: 160W

Maksimum GPU Sıcaklığı (C): 88

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