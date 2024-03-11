BİM Creality K1 12x 3D Yazıcı Fiyatı ve Özellikleri

Son yıllarda giderek yaygınlaşan 3D yazıcılar, pek çok sektörde yaygın olarak kullanılan bir teknoloji haline geldi. Bu bağlamda önemi, giderek artırıyor. Son olarak 3D yazıcı satın almayı planlayanlar için iyi bir haber var. Öyle ki BİM, Creality markasına ait K1 12x 3D yazıcı satıyor. İşte fiyatı…

BİM Creality K1 12x 3D Yazıcı fiyatı

3D yazıcılar, içinde yaşanılabilecek evlerden küçük parçalara kadar farklı boyutlarda ürünlerin üretiminde kullanılıyor. Özellikle bardak, vazo, minyatür ve ev dekorasyonu için kullanılacak objeler için güzel iş çıkarıyor. BİM'e gelen 3D yazıcı da tam olarak bunun için.

BİM, 13 Mart Çarşamba günü itibariyle Creality K1 12x 3D Yazıcı satacağını açıkladı. 600m/s hıza sahip yazıcının baskı hacminin 220 x 220 x 250 mm olduğunu görüyoruz. Maksimum nozzle sıcaklığı ise 300 derece. Filament içinse PLA, PETG, PET, TPU, PA, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF desteği bulunuyor.

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Baskı Hacmi: 220 x 220 x 250 mm

Max. Nozzle Sıcaklığı: 300°C

Filament Desteği: ABS, PLA, PETG, PET, TPU, PA, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF

Hız: 600mm/s

Hızlanma: 20000mm/s²

13 Mart itibariyle BİM tarafından satışa sunulacak Creality K1 12x 3D Yazıcının fiyatı ise 20 bin 999 TL olarak açıklandı. Ürünün kurulum gerektirmediği belirtiliyor. Yani alır almaz evinize yerleştirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

BİM, aynı yazıcıyı Kasım 2023'te satmıştı ve o zamanki fiyatı 17 bin 999 TL idi.

Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? BİM'e gelecek Creality K1 12x 3D Yazıcıyı nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.