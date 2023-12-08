Binlerce mağazası ile Türkiye'nin büyük zincir marketleri arasında yer alan BİM, teknoloji ile ilgili ürünler ile tüketicilerin karşısına çıkarak dikkat çekmeye devam ediyor. Şimdi ise BİM, Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet satıyor. İşte fiyatı...

Binlerce mağazası ile Türkiye'nin büyük zincir marketleri arasında yer alan BİM, teknoloji ile ilgili ürünler ile tüketicilerin karşısına çıkarak dikkat çekmeye devam ediyor. Şimdi ise BİM, Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet satıyor. İşte fiyatı…

BİM, katlanabilir elektrikli bisiklet satıyor!

BİM, 8 Aralık tarihine ilişkin ürün kataloğunu paylaştı. Burada birçok ürün yer alsa da aralarından en çok Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet dikkat çekti. Zam haberlerinin dur durak bilmediği şu günlerde ulaşımı kolaylaştıran bu aracın fiyatı da göze çarptı.

Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, 250W güçte bir motora sahip. Bataryası 36V 10 Ah iken, maksimum hızı ise 25 km/h. Sürüş mesafesi 35 ve 45 km olan bu bisiklette LED gösterge, LED ön far ve ön/arka disk fren de bulunuyor.

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Katlanabilir olması sayesinde kolay taşınabilirlik sunan bu bisiklet, 17 bin 999 TL'ye satılacak. Bunun yanı sıra BİM, 8 Aralık'ta HP Notebook da satacak. AMD Ryzen 5-5500U işlemcisinden güç alan bu dizüstü bilgisayar, 15,6 inç boyutunda IPS ekrana sahip.

Bununla beraber 8 GB RAM ve 256 GB SSD depolama ile geliyorken, Windows 11 Home işletim sisteminde çalışıyor. HP Notebook bilgisayarın fiyatı ise 11 bin 999 TL. Hem katlanabilir bisikletin hem de bilgisayarın özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet özellikleri şu şekilde sıralandı;

Motor gücü: 250W

Batarya: 36V 10 Ah

Maksimum hız: 25 km/h

Sürüş mesafesi: 35-45 km

LED gösterge

LED ön far

Disk fren ön/arka

HP Notebook 7N4W2AA teknik özellikleri;

İşletim sistemi: Windows 11 Home

İşlemci: AMD Ryzen 5-5500U

Ekran: 15,6 inç, FHD (1920 x 1080 piksel çözünürlük), IPS

Ekran kartı: AMD Radeon Grafik Kartı

RAM: 8 GB DDR4-3200 MHz

Depolama: 256 GB SSD

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Katlanabilir bisikletin fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.