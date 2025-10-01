Bilim İnsanı Jane Goodall Hayatını Kaybetti

Şempanzeler üzerine yaptığı çığır açıcı çalışmalarla tanınan bilim insanı Jane Goodall 91 yaşında hayatını kaybetti.

Kurduğu Jane Goodall Enstitüsü, Goodall'ın doğal nedenlerden dolayı vefat ettiğini sosyal medyadan duyurdu.

Enstitüden yapılan açıklamada Goodall'ın ABD'deki konuşma turu kapsamında California'da olduğu belirtildi.

Dr. Goodall, dünya çapında şempanzeler konusunda en önde gelen uzman olarak kabul ediliyor.