Bilim İnsanı Jane Goodall Hayatını Kaybetti

Bilim İnsanı Jane Goodall Hayatını Kaybetti
Şempanzeler üzerine yaptığı çığır açıcı çalışmalarla tanınan Dr. Jane Goodall, 91 yaşında doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Goodall'ın, kurduğu enstitü sosyal medya üzerinden vefatını duyurdu.

Şempanzeler üzerine yaptığı çığır açıcı çalışmalarla tanınan bilim insanı Jane Goodall 91 yaşında hayatını kaybetti.

Kurduğu Jane Goodall Enstitüsü, Goodall'ın doğal nedenlerden dolayı vefat ettiğini sosyal medyadan duyurdu.

Enstitüden yapılan açıklamada Goodall'ın ABD'deki konuşma turu kapsamında California'da olduğu belirtildi.

Dr. Goodall, dünya çapında şempanzeler konusunda en önde gelen uzman olarak kabul ediliyor.

