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Bilim Demirci'de gece gökyüzü gözlem etkinliği

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Manisa'nın Demirci ilçesinde TÜBİTAK destekli Bilim Demirci'de düzenlenen gece gökyüzü gözlem etkinliğinde çocuklar ve aileleri teleskopla ay ile yıldızları inceledi. Başkan Kara, 10 ayda 18 bin öğrenciye ulaştıklarını belirtti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde TÜBİTAK desteğiyle kurulan Bilim Demirci'de "Gece Gökyüzü Gözlem Etkinliği" gerçekleştirildi.

Demirci Belediyesi tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 5 atölyeli Bilim Demirci, uygulamalı bilim faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen "Gece Gökyüzü Gözlem Etkinliği"nde çocuklar ve aileleri, teleskopla ay ve yıldızları gözlemledi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, merkezin ilçedeki eğitim vizyonuna büyük katkı sağladığını söyledi.

Merkezin kısa sürede önemli bir başarıya imza attığını belirten Başkan Kara, şöyle konuştu:

"Bu tesiste, sadece 10 ay gibi kısa bir sürede 18 bin öğrencimizi bilim ve teknolojiyle buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Düzenlediğimiz gökyüzü gözlem gecesinde, teleskopların başına geçip ayın kraterlerini ilk kez bu kadar yakından inceleyen evlatlarımızın gözlerindeki heyecan ve merak, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde geleceğin bilim insanlarını, astronotlarını ve mühendislerini bu topraklardan yetiştirmekte kararlıyız. Nitelikli atölye çalışmalarımız ve gözlem gecelerimiz devam edecektir."

Kaynak: AA
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