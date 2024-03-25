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Bilgisayarım internete bağlanmıyor! İşte çözüm yolları

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Bilgisayarlarımız eskiden sadece önemli işlerin yapıldığı cihazlardı. Ancak aradan geçen zaman kullanım alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Günün sonunda bilgisayarlarımız aynı anda hem işimiz hem eğitimimiz hem de eğlencemiz oldu. Tabi bununla birlikte bilgisayarların internete bağlı kalması da oldukça önemli. Peki bilgisayar internete bağlanmıyor sorununuzu nasıl çözebiliriz? İşte detaylar…

Bilgisayarım internete bağlanmıyor! İşte çözüm yolları

Bilgisayarınız internete bağlanmıyor ise bunun birkaç farklı sebebi olabilir. Modem kaynaklı arızalar, internet altyapısı kaynaklı arızalar veya cihaz kaynaklı arızalar. Sebep bu kadar çok olunca kontrol mekanizmaları da artıyor. Bu sebeple ilk olarak modeminizi kontrol ederek başlamalıyız:

1- Wi-Fi adaptörünüzün ve modeminizin çalıştığından emin olun. Ayrıca tüm kabloların doğru takılıp-takılmadığını kontrol edin.

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2- Modem arayüzüne girin ve internet bağlantısını kontrol edin. Modem arayüzüne girmek için boş bir tarayıcı sekmesinde 192.168.1.1 aramasını yapın. Ardından kullanıcı adını ve şifrenizi girin. Eğer daha önce değiştirmediyseniz muhtemelen kullanıcı adınız "admin" ve şifreniz "1234" olarak belirlenmiştir. Ancak giriş yapamıyorsanız internet sağlayıcınız ile iletişime geçin.

3- Wi-Fi adaptörünüzde ve modeminizde herhangi bir sorun gözükmüyorsa modemi sıfırlamayı deneyin. Genellikle kutuların arkasında yer alan bu tuşa basmak için ufak bir kürdan kullanabilirsiniz. Tuşa 3 veya 5 saniye basılı tutarak modem sıfırlama işini gerçekleştirin.

Tüm bunlara rağmen bilgisayarınız internete bağlanmadıysa muhtemelen internet sağlayıcınızla ilgili bir sorun var demektir. Bu sorunları çözmek veya bilgi almak için internet sağlayıcınızın müşteri hizmetleri ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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