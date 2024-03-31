Bilgisayar Klavyesinde Yaklaşık İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayar klavyeleri, yazı yazarken ihtiyacımız olabilecek çeşitli harf ve sembollere yer veriyor. Ancak kullanım sıklığına göre tasarlandığı için sık kullanılmayan kare (#) ve dolar ($) gibi işaretler, doğrudan klavyede yer almaz. Bu sayede kullanıcıların daha sık kullanılan karakterlere daha kolay bir şekilde erişebilmeleri amaçlanır.

Tabii klavye üreticileri, daha az kullanılan harf ve sembolleri hiçbir şekilde yazılamaz kılmıyor. Bu karakterleri yazabilmek için genellikle klavye kısayolları veya belirli tuş kombinasyonları kullanılır. Örneğin klavyede yer almayan yaklaşık veya diğer adıyla tilde işaretinin de kombinasyonu vardır. Peki bilgisayar klavyesinde yaklaşık / tilde (~) işareti nasıl yapılır ve hangi tuşlara basmak gerekiyor? İşte cevabı…

Bilgisayar klavyesinde yaklaşık (~) işareti yapma

Yaklaşık işareti, günümüzde pek fazla kullanılmasa da oldukça önemli bir sembol. Öyle ki matematik başta olmak üzere sayıların olduğu bilimsel çalışmalarda, herhangi bir değere yakın olduğunu ancak tam olarak eşit olmadığını belirtmek için kullanılır. O halde lafı çok uzatmadan klavyede yaklaşık işareti yapma adımlarına geçelim.

Windows

Windows bilgisayar klavyesinde yaklaşık / tilde işareti yapmak için ilk olarak ALT tuşuna basmalı, parmağınızı çekmeden sağ taraftaki numpad üzerinden 0126 tuşlarına sırayla basmalısınız. Bununla birlikte ikinci bir yöntem de var.

Windows yaklaşık (~) işareti kombinasyonu: ALT + 0126

İkinci yol ise Karakter Eşlem adlı uygulamadır. Görev Çubuğundaki arama kutusuna "Karakter Eşlem" yazın ve arama sonuçlarından ilk gelen uygulamayı açın. Uygulama içinde "Yazı Tipi" seçeneğini "Arial" olarak ayarlayın. Akabinde "Gelişmiş görünüm" seçeneğini işaretleyin.

"Karakter Kümesi" seçeneğini "Unicode" olarak değiştirin. Son olarak yanındaki arama kutusuna "007E" yazın ve Enter tuşuna tıklayın. Yaklaşık işaretini bulduktan sonra üzerine tıklayarak kopyalayabilirsiniz.

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Mac

Mac bilgisayar klavyesinde yaklaşık / tilde işaretini yapabilmek içinse tek bir seçeneğiniz var. Bu da "Option" tuşuna bastıktan sonra parmağınızı çekmeden "N" tuşuna basmak.

Mac yaklaşık (~) işareti kombinasyonu: Option + N

Bu içeriğimizde Windows ve Mac bilgisayar klavyesi üzerinden yaklaşık / tilde işaretini nasıl yapabileceğinizi anlattık.